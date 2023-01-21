21 января 2023
20 января 2023

ГИБДД устроила рейд на тюменских таксистов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка на площади Ленина во время митингов против войны. Курган, ппс, полиция, полицейсике машины, рейд полиции
Грубых нарушений силовики не выявили Фото:

В Тюмени начали проводить проверку водителей такси на предмет нарушения правил безопасности и перевозки пассажиров. Большинство из них прошли ее успешно, о чем сообщили в УГИБДД по Тюменской области.

«В Тюмени сегодня проходят рейды по безопасности легковых автомобилей „такси“. Проверены более 40 таксистов, задействованных в перевозке пассажиров. Грубых нарушений ПДД не выявлено. Четыре водителя привлечены к ответственности за незаконную тонировку, один — за нарушение правил перевозки детей», — сообщили в telegram-канале региональной Госавтоинспекции.

Ранее URA.RU сообщало, что некоторые тюменские таксисты намеренно нарушают правила перевозки и обманывают агрегатор «Яндекс.Go». Причиной стал неугодный тариф, который водители научились обходить сразу несколькими путями.

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В Тюмени начали проводить проверку водителей такси на предмет нарушения правил безопасности и перевозки пассажиров. Большинство из них прошли ее успешно, о чем сообщили в УГИБДД по Тюменской области. «В Тюмени сегодня проходят рейды по безопасности легковых автомобилей „такси“. Проверены более 40 таксистов, задействованных в перевозке пассажиров. Грубых нарушений ПДД не выявлено. Четыре водителя привлечены к ответственности за незаконную тонировку, один — за нарушение правил перевозки детей», — сообщили в telegram-канале региональной Госавтоинспекции. Ранее URA.RU сообщало, что некоторые тюменские таксисты намеренно нарушают правила перевозки и обманывают агрегатор «Яндекс.Go». Причиной стал неугодный тариф, который водители научились обходить сразу несколькими путями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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