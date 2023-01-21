Грубых нарушений силовики не выявили Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени начали проводить проверку водителей такси на предмет нарушения правил безопасности и перевозки пассажиров. Большинство из них прошли ее успешно, о чем сообщили в УГИБДД по Тюменской области.

«В Тюмени сегодня проходят рейды по безопасности легковых автомобилей „такси“. Проверены более 40 таксистов, задействованных в перевозке пассажиров. Грубых нарушений ПДД не выявлено. Четыре водителя привлечены к ответственности за незаконную тонировку, один — за нарушение правил перевозки детей», — сообщили в telegram-канале региональной Госавтоинспекции.

Ранее URA.RU сообщало, что некоторые тюменские таксисты намеренно нарушают правила перевозки и обманывают агрегатор «Яндекс.Go». Причиной стал неугодный тариф, который водители научились обходить сразу несколькими путями.