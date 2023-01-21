В Тюмени начали проводить проверку водителей такси на предмет нарушения правил безопасности и перевозки пассажиров. Большинство из них прошли ее успешно, о чем сообщили в УГИБДД по Тюменской области.
«В Тюмени сегодня проходят рейды по безопасности легковых автомобилей „такси“. Проверены более 40 таксистов, задействованных в перевозке пассажиров. Грубых нарушений ПДД не выявлено. Четыре водителя привлечены к ответственности за незаконную тонировку, один — за нарушение правил перевозки детей», — сообщили в telegram-канале региональной Госавтоинспекции.
Ранее URA.RU сообщало, что некоторые тюменские таксисты намеренно нарушают правила перевозки и обманывают агрегатор «Яндекс.Go». Причиной стал неугодный тариф, который водители научились обходить сразу несколькими путями.
Фото: telegram-канал «ГИБДД Тюменской области»
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В Тюмени начали проводить проверку водителей такси на предмет нарушения правил безопасности и перевозки пассажиров. Большинство из них прошли ее успешно, о чем сообщили в УГИБДД по Тюменской области. «В Тюмени сегодня проходят рейды по безопасности легковых автомобилей „такси“. Проверены более 40 таксистов, задействованных в перевозке пассажиров. Грубых нарушений ПДД не выявлено. Четыре водителя привлечены к ответственности за незаконную тонировку, один — за нарушение правил перевозки детей», — сообщили в telegram-канале региональной Госавтоинспекции. Ранее URA.RU сообщало, что некоторые тюменские таксисты намеренно нарушают правила перевозки и обманывают агрегатор «Яндекс.Go». Причиной стал неугодный тариф, который водители научились обходить сразу несколькими путями.