21 января 2023
20 января 2023

В Екатеринбурге обокрали магазин кальянов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Заведения на Малышева/Луначарского. Екатеринбург, кальян
Неизвестные украли деньги, разбив стекло и проникнув в магазин Фото:

В Екатеринбурге на Химмаше молодые люди совершили кражу, проникнув в магазин кальянов. Об этом рассказали в социальной сети города.

«22 января компания неизвестных, разбив стекло, проникла в Hookah Market на улице Косарева, 1В. Молодые люди похитили ящик с деньгами, испарители и табак. Происходящее попало на запись видеокамеры», — сообщили в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

Уточняется, что заявление о хищении было написано в отдел полиции № 13 Чкаловского района. Корреспонденту URA.RU не удалось дозвониться до представителей магазина и взять у них комментарий.

Ранее URA.RU сообщало о поимке жителя Екатеринбурга, который ограбил табачный магазин. Украденное он продавал прохожим, ущерб кражи составил 107 тысяч рублей.

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В Екатеринбурге на Химмаше молодые люди совершили кражу, проникнув в магазин кальянов. Об этом рассказали в социальной сети города. «22 января компания неизвестных, разбив стекло, проникла в Hookah Market на улице Косарева, 1В. Молодые люди похитили ящик с деньгами, испарители и табак. Происходящее попало на запись видеокамеры», — сообщили в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». Уточняется, что заявление о хищении было написано в отдел полиции № 13 Чкаловского района. Корреспонденту URA.RU не удалось дозвониться до представителей магазина и взять у них комментарий. Ранее URA.RU сообщало о поимке жителя Екатеринбурга, который ограбил табачный магазин. Украденное он продавал прохожим, ущерб кражи составил 107 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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