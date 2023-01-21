В Екатеринбурге на Химмаше молодые люди совершили кражу, проникнув в магазин кальянов. Об этом рассказали в социальной сети города.
«22 января компания неизвестных, разбив стекло, проникла в Hookah Market на улице Косарева, 1В. Молодые люди похитили ящик с деньгами, испарители и табак. Происходящее попало на запись видеокамеры», — сообщили в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».
Уточняется, что заявление о хищении было написано в отдел полиции № 13 Чкаловского района. Корреспонденту URA.RU не удалось дозвониться до представителей магазина и взять у них комментарий.
Ранее URA.RU сообщало о поимке жителя Екатеринбурга, который ограбил табачный магазин. Украденное он продавал прохожим, ущерб кражи составил 107 тысяч рублей.
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