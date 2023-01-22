В ХМАО сдвинуты сроки запуска завода, аналогов которого нет в России

23 января 2023 в 08:50 Размер текста - 17 +

Уникальный завод в ХМАО запустят в конце 2023 года Фото: Максим Мишин / АГН Москва В Советском районе (ХМАО) сроки запуска уникального завода по производству отечественных белковых компонентов для детского питания сдвинули на последний квартал 2023 года. Об этом сообщили URA.RU в департаменте промышленности Югры. «Планировалось запустить производство до конца 2022 года. Однако сроки его реализации были скорректированы в связи с ограничениями поставок иностранного оборудования и запасных частей в условиях внешнего санкционного давления, а также изменениями в логистике поставок аналогов», — пояснили в Департаменте промышленности. В ноябре 2022 года на площадке инновационного завода произвели технической запуск первой производственной линии, которая будет изготавливать иммунокорригирующий белковый препарат «Иммунокол». Сейчас инвесторы закупают оборудование для монтажа второй линии. Ранее URA.RU писало, что новое предприятие в поселке Алябьевском Советского района ХМАО начали строить в 2021 году, инвестором выступила компания «Победа-1». Согласно распоряжению председателя правительства РФ Михаила Мишустина, заводу был присвоен статус комплексного научно-технического проекта.

В Советском районе (ХМАО) сроки запуска уникального завода по производству отечественных белковых компонентов для детского питания сдвинули на последний квартал 2023 года. Об этом сообщили URA.RU в департаменте промышленности Югры. «Планировалось запустить производство до конца 2022 года. Однако сроки его реализации были скорректированы в связи с ограничениями поставок иностранного оборудования и запасных частей в условиях внешнего санкционного давления, а также изменениями в логистике поставок аналогов», — пояснили в Департаменте промышленности. В ноябре 2022 года на площадке инновационного завода произвели технической запуск первой производственной линии, которая будет изготавливать иммунокорригирующий белковый препарат «Иммунокол». Сейчас инвесторы закупают оборудование для монтажа второй линии. Ранее URA.RU писало, что новое предприятие в поселке Алябьевском Советского района ХМАО начали строить в 2021 году, инвестором выступила компания «Победа-1». Согласно распоряжению председателя правительства РФ Михаила Мишустина, заводу был присвоен статус комплексного научно-технического проекта.