22 января 2023
21 января 2023

В Челябинской области в два раза выросло число самозанятых

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Больше всего самозанятых зарегистрировали в ноябре и декабре Фото:

В Челябинской области за 2022 год количество самозанятых выросло в два раза. Такие данные URA.RU сообщили контрольно-счетной палате (КСП) региона.

«По итогам 2022 года в Челябинской области наблюдается существенный рост количества самозанятых граждан. Жители региона зафиксировали этот статус и применяют специальный налоговый режим „Налог на профессиональный доход“», — сообщили URA.RU в КСП.

Специалисты уточнили, что с декабря 2021 года по декабрь 2022 года количество самозанятых возросло с 74 435 до 130 023 человек. Наибольший прирост наблюдался в ноябре и декабре. За эти месяцы количество зарегистрированных в качестве самозанятого возросло, соответственно, на 6 628 и 5 263 человек. В КСП отметили: наибольшую активность проявили жители региона, не являющиеся индивидуальными предпринимателями.

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В Челябинской области за 2022 год количество самозанятых выросло в два раза. Такие данные URA.RU сообщили контрольно-счетной палате (КСП) региона. «По итогам 2022 года в Челябинской области наблюдается существенный рост количества самозанятых граждан. Жители региона зафиксировали этот статус и применяют специальный налоговый режим „Налог на профессиональный доход“», — сообщили URA.RU в КСП. Специалисты уточнили, что с декабря 2021 года по декабрь 2022 года количество самозанятых возросло с 74 435 до 130 023 человек. Наибольший прирост наблюдался в ноябре и декабре. За эти месяцы количество зарегистрированных в качестве самозанятого возросло, соответственно, на 6 628 и 5 263 человек. В КСП отметили: наибольшую активность проявили жители региона, не являющиеся индивидуальными предпринимателями.
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