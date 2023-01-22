В Челябинской области в два раза выросло число самозанятых

Больше всего самозанятых зарегистрировали в ноябре и декабре Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Челябинской области за 2022 год количество самозанятых выросло в два раза. Такие данные URA.RU сообщили контрольно-счетной палате (КСП) региона.

«По итогам 2022 года в Челябинской области наблюдается существенный рост количества самозанятых граждан. Жители региона зафиксировали этот статус и применяют специальный налоговый режим „Налог на профессиональный доход“», — сообщили URA.RU в КСП.

Специалисты уточнили, что с декабря 2021 года по декабрь 2022 года количество самозанятых возросло с 74 435 до 130 023 человек. Наибольший прирост наблюдался в ноябре и декабре. За эти месяцы количество зарегистрированных в качестве самозанятого возросло, соответственно, на 6 628 и 5 263 человек. В КСП отметили: наибольшую активность проявили жители региона, не являющиеся индивидуальными предпринимателями.