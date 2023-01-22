Каждый второй пермяк хочет пораньше уйти с работы домой

8% опрошенных пермяков все равно остались бы на работе
Почти половина пермяков (47%) отправятся домой, если их пораньше отпустят с работы. Результатами исследования с URA.RU поделились аналитики Superjob.
«47% пермяков отправятся домой к семье, если руководство отпустит их с работы на 2—3 часа раньше», — говорится в исследовании. 7% отказались отвечать на вопрос, так как считают, что начальство никогда не отпустит их пораньше.
10% опрошенных пошли бы заниматься споротом, 9% пойдут погулять, а 8% остались бы на работе, доделывать дела. 6% отправятся решать личные проблемы, 5% — в магазин, 2% — в кафе или бар. По 1% пошли бы на вторую работу, в кино или почитали бы книгу.
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