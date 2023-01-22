22 января 2023
21 января 2023
20 января 2023

В Кургане под Некрасовским мостом на полмесяца перекрыли дорогу. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонтные работы. Курган, улица коли мяготина, ремонт дороги, ремонтные работы
Дорогу перекрыли для устранения коммунальной аварии Фото:

В Кургане возле Некрасовского моста из-за коммунальной аварии с 23 января перекрыли участок пр. Машиностроителей. Данная информация размещена на сайте компании «Водный Союз».

«Участок пр. Машиностроителей закрыт для движения. С сегодняшнего дня закрыто движение на участке пр. Машиностроителей — от строения № 1а (ТЦ „Алые паруса“) до 1 (Офисный центр)», — указано в сообщении.

Запрет будет действовать до 21:00 5 февраля. Перекрытие дороги связано с устранением аварии на напорном коллекторе диаметром 500 мм, расположенном под дорогой в районе Некрасовского моста. Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

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В Кургане возле Некрасовского моста из-за коммунальной аварии с 23 января перекрыли участок пр. Машиностроителей. Данная информация размещена на сайте компании «Водный Союз». «Участок пр. Машиностроителей закрыт для движения. С сегодняшнего дня закрыто движение на участке пр. Машиностроителей — от строения № 1а (ТЦ „Алые паруса“) до 1 (Офисный центр)», — указано в сообщении. Запрет будет действовать до 21:00 5 февраля. Перекрытие дороги связано с устранением аварии на напорном коллекторе диаметром 500 мм, расположенном под дорогой в районе Некрасовского моста. Водителей просят заранее планировать свой маршрут.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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