Пожилых жителей ЯНАО обучат компьютерной грамотности

Пожилые жители региона пройдут курсы по повышению компьютерной грамотности Фото: Анна Майорова © URA.RU

В городах ЯНАО пожилые жители пройдут курсы по повышению компьютерной грамотности и информационной безопасности. Об этом говорится на официальном сайте регионального правительства.

«На базе четырех офисов МФЦ в городах Ноябрьск, Надым, Тарко-Сале и Лабытнанги стартует новый поток курсов по повышению компьютерной грамотности. Они состоят из 10 занятий по компьютерной грамотности и информационной безопасности», — говорится в сообщении.

Также на сайте правительство региона сказано, что мероприятие проходит в рамках проекта «Волонтеры информационного общества». В 2022 году аналогичные курсы прошли около 40 ямальцев.

Ранее URA.RU сообщало, что пожилым людям тяжело передвигаться по дому. Это связано с тем, что лестница в подъезде сломана.