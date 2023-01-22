22 января 2023
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20 января 2023

Пожилых жителей ЯНАО обучат компьютерной грамотности

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожилые жители региона пройдут курсы по повышению компьютерной грамотности Фото:

В городах ЯНАО пожилые жители пройдут курсы по повышению компьютерной грамотности и информационной безопасности. Об этом говорится на официальном сайте регионального правительства.

«На базе четырех офисов МФЦ в городах Ноябрьск, Надым, Тарко-Сале и Лабытнанги стартует новый поток курсов по повышению компьютерной грамотности. Они состоят из 10 занятий по компьютерной грамотности и информационной безопасности», — говорится в сообщении.

Также на сайте правительство региона сказано, что мероприятие проходит в рамках проекта «Волонтеры информационного общества». В 2022 году аналогичные курсы прошли около 40 ямальцев.

Ранее URA.RU сообщало, что пожилым людям тяжело передвигаться по дому. Это связано с тем, что лестница в подъезде сломана.

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В городах ЯНАО пожилые жители пройдут курсы по повышению компьютерной грамотности и информационной безопасности. Об этом говорится на официальном сайте регионального правительства. «На базе четырех офисов МФЦ в городах Ноябрьск, Надым, Тарко-Сале и Лабытнанги стартует новый поток курсов по повышению компьютерной грамотности. Они состоят из 10 занятий по компьютерной грамотности и информационной безопасности», — говорится в сообщении. Также на сайте правительство региона сказано, что мероприятие проходит в рамках проекта «Волонтеры информационного общества». В 2022 году аналогичные курсы прошли около 40 ямальцев. Ранее URA.RU сообщало, что пожилым людям тяжело передвигаться по дому. Это связано с тем, что лестница в подъезде сломана.
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© Служба новостей «URA.RU»
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