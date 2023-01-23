В ХМАО ищут грузчиков на вахту в Екатеринбург с зарплатой более 250 тысяч

23 января 2023 в 13:42 Размер текста - 17 +

За вахту сотрудникам обещают зарплату более 250 тысяч рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU В ХМАО ищут грузчиков на склад в Екатеринбурге. За вахту в полтора месяца работникам обещают платить более 250 тысяч рублей. Объявление опубликовали на сайте «Авито». «Приглашаем кандидатов на склад продуктов питания и товаров народного потребления „Впрок“. Работа не на ногах, физически не тяжелая, без вреда здоровью, работа на электророхле — отборка и комплектация товара. Адрес склада: г. Екатеринбург, Тюменский тракт. Форма оплаты: 30 смен до 105 500 рублей, 75 смен до 263 500 рублей», — следует из публикации. Работодатель обещает еженедельно выплачивать зарплату сотрудникам, а также предоставить бесплатное проживание и компенсировать билет до вахты. При этом работник должен иметь опыт работы на позиции кладовщика, упаковщика или комплектовщика от шести месяцев. Узнать подробности у самого работодателя не удалось. На момент публикации новости по указанному телефону никто не ответил. Ранее URA.RU рассказывало, что дилер Nissan ищет сотрудников в ХМАО. Работодатель обещал высокую зарплату — до 300 тысяч рублей.

В ХМАО ищут грузчиков на склад в Екатеринбурге. За вахту в полтора месяца работникам обещают платить более 250 тысяч рублей. Объявление опубликовали на сайте «Авито». «Приглашаем кандидатов на склад продуктов питания и товаров народного потребления „Впрок“. Работа не на ногах, физически не тяжелая, без вреда здоровью, работа на электророхле — отборка и комплектация товара. Адрес склада: г. Екатеринбург, Тюменский тракт. Форма оплаты: 30 смен до 105 500 рублей, 75 смен до 263 500 рублей», — следует из публикации. Работодатель обещает еженедельно выплачивать зарплату сотрудникам, а также предоставить бесплатное проживание и компенсировать билет до вахты. При этом работник должен иметь опыт работы на позиции кладовщика, упаковщика или комплектовщика от шести месяцев. Узнать подробности у самого работодателя не удалось. На момент публикации новости по указанному телефону никто не ответил. Ранее URA.RU рассказывало, что дилер Nissan ищет сотрудников в ХМАО. Работодатель обещал высокую зарплату — до 300 тысяч рублей.