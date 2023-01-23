В ХМАО ищут грузчиков на вахту в Екатеринбург с зарплатой более 250 тысяч

В ХМАО ищут грузчиков на склад в Екатеринбурге. За вахту в полтора месяца работникам обещают платить более 250 тысяч рублей. Объявление опубликовали на сайте «Авито».
«Приглашаем кандидатов на склад продуктов питания и товаров народного потребления „Впрок“. Работа не на ногах, физически не тяжелая, без вреда здоровью, работа на электророхле — отборка и комплектация товара. Адрес склада: г. Екатеринбург, Тюменский тракт. Форма оплаты: 30 смен до 105 500 рублей, 75 смен до 263 500 рублей», — следует из публикации.
Работодатель обещает еженедельно выплачивать зарплату сотрудникам, а также предоставить бесплатное проживание и компенсировать билет до вахты. При этом работник должен иметь опыт работы на позиции кладовщика, упаковщика или комплектовщика от шести месяцев. Узнать подробности у самого работодателя не удалось. На момент публикации новости по указанному телефону никто не ответил.
Ранее URA.RU рассказывало, что дилер Nissan ищет сотрудников в ХМАО. Работодатель обещал высокую зарплату — до 300 тысяч рублей.
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