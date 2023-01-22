Власти грозят пермякам штрафами за сброс снега на дорогу

Власти Чусового призвали горожан не создавать «снежные» препятствия на дорогах Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В городе Чусовой (Пермский край) местные власти пригрозили собственникам частных домовладений штрафами за скидывание снега на проезжую часть. По данным чиновников, указанные действия могут повлечь за собой административный штраф в размере до 10 тысяч рублей. Информация размещена в паблике «Чусовой. Первоисточник» в соцсети «Вконтакте».

«Жители частных домовладений отгребают снег от своих дворов и прилегающей территории на проезжую часть дороги и на край проезжей части, создавая тем самым препятствия и опасность для дорожного движения. За вывоз снега на проезжую часть вы можете получить штраф», — сказано в паблике.

Городские власти отмечают, что ответственность граждан за указанные действия предусмотрена статьей 12.33 КоАП РФ. Чиновники просят граждан сообщать о нарушениях в управление муниципального контроля городской администрации.

Не убранный с дорог и тротуаров снег стал поводом для массовых жалоб пермяков на коммунальные службы в первые дни новогодних каникул. Свои обращения горожане оставляли на портале «Управляем вместе». В Березниках для уборки и вывоза снега городской администрации пришлось обращаться за помощью к крупным предприятиям. Власти признали, что имеющаяся в городе коммунальная техника не справляется с уборкой снега.