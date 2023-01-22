Власти Екатеринбурга готовят снос 12 домов

Под новую волну реновацию попали ветхие и аварийные дома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В 2023 году программа комплексного развития территории (КРТ, именуемое чаще реновацией) будет реализована на двух новых площадках Екатеринбурга — в Чкаловском и Железнодорожном районах. Об этом на брифинге рассказал замначальника Главархитектуры Григорий Сурганов, передает корреспондент URA.RU.

Первая территория — на ул. Летчиков. Чиновники предлагают снести семь ветхих домов: №9, №9А, №11, №11А, №15А, №15Б, №15В. Количество расселяемых квартир (или комнат) — 98. Градостроительный потенциал территории — 48 тысяч квадратных метров жилья. Вторая площадка — квартал в границах улиц Кварцевой, Самолетной, Шишимской и Благодатской. Здесь мэрия хочет снести пять домов (два из них аварийные): ул. Благодатская, 78 и 80, ул. Можайского, 55, 57 и 64. На их месте можно будет построить порядка 37 тысяч квадратных метров жилья, уточнил Сурганов.

Жильцам указанных домов предстоит голосование. По условиям реновации, земли под домами, где большинство собственников согласились участвовать в программе, выставляются на торги (аукционы готовят «к лету»). Девелоперы-победители обязаны договариваться с каждым собственником отдельно — предоставить квартиру в одном из ЖК или выплатить денежную компенсацию.

«Три месяца [жильцам выбранных домов] будет дано на процедуру общих собраний. Мы будем так же общаться с ними, проводить встречи в администрации, на территориях», — заверил Сурганов. По его словам, в ближайшее время горадминистрация назовет еще три новые площадки под реновацию.

Первые участки мэрия отторговала летом 2022-го. За земли развернулась настоящая бойня. По итогам многочасовых аукционов право застроить участок в границах улиц Краснофлотцев-Донской-Корепина-Шефской получила компания «Астра», участок в границах ул. Шефская-Энтузиастов-Баумана получила тюменско-московская компания «Страна-Девелопмент», а участок в границах ул. Донбасская-пер. Черниговский-Суворовский — «Брусника».