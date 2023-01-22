Махонин рассказал, как власти помогли участнику шоу «Голос.Дети»

Пермские власти помогли пермяку открыть студию, где записывается участник шоу «Голос»

На полученные от властей деньги музыкант из Чернушки открыл студию звукозаписи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Пермского края в рамках проекта по заключению социальных контрактов помогли чернушанину Евгению Габову открыть студию звукозаписи. Именно здесь свои песни записывает участник шоу «Голос. Дети» Максим Хрулев. Об этом рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.

«Многодетный отец из Чернушки Евгений Габов, оставшись без постоянного заработка, решил обратиться в соцзащиту, где ему помогли составить бизнес-план и заключить соцконтракт. Полученные деньги он вложил в музыкальное оборудование и открытие собственной студии звукозаписи. Кстати, именно в этой студии записывает свои песни чернушанин Максим Хрулев, поразивший всех своим выступлением на шоу «Голос.Дети», — отметил Махонин.

Всего в 2022 году социальные контракты заключили около 4 тысяч жителей Пермского края, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. На полученные средства можно открыть собственный бизнес, завести подсобное хозяйство или получить новую специальность. В 2023 году на эту программу власти увеличивают финансирование до 554 млн рублей. В 2022 году было предусмотрено 406 млн рублей. Максим Хрулев по итогам слепых прослушиваний попал в команду певца Басты.