Из Челябинска в Екатеринбург запустят дополнительные рейсы «Орланов»

Дополнительный рейс ввели из-за повышенного спроса пассажиров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из Челябинска в Екатеринбург с 1 февраля запустят дополнительные рейсы «Орланов». Как сообщили в пресс-службе регионального миндортранса, решение приняли из-за повышенного спроса на поезд.

«Вторая пара пригодных поездов из Екатеринбурга в Челябинск и обратно начнет ходить с 1 февраля. Решение принято правительствами Челябинской и Свердловской областей с учетом высокого спроса на маршрут», — отметили в миндортрансе

Пригородные поезда РА-3 «Орлан» из Екатеринбурга будут стартовать в 8:36 утра и прибывать в Челябинск в 12:49. Отправление из Челябинска назначено на 19:06 с прибытием в пункт назначения в 19:06. В пути поезд будет находиться чуть более четырех часов.

Запланировано шесть остановок. Среди них станции Первомайская, Ботаническая, Верхний Уфалей, Кыштым, Аргаяш и 236 километр.

В миндортрансе напомнили, что действующая пара поездов Челябинск—Екатеринбург отправляется до Свердловской области в 06:39 с прибытием в 10:35. В Челябинск «Орлан» едет в 18:00 и прибывает на конечную станцию в 21:56. Вреся в пути — около четырех часов.