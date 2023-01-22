22 января 2023

Из Челябинска в Екатеринбург запустят дополнительные рейсы «Орланов»

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Ретро-поезд до Верхней Пышмы на станции Екатеринбург-Пассажирский. Екатеринбург , орлан екатеринбург верхняя пышма
Дополнительный рейс ввели из-за повышенного спроса пассажиров Фото:

Из Челябинска в Екатеринбург с 1 февраля запустят дополнительные рейсы «Орланов». Как сообщили в пресс-службе регионального миндортранса, решение приняли из-за повышенного спроса на поезд.

«Вторая пара пригодных поездов из Екатеринбурга в Челябинск и обратно начнет ходить с 1 февраля. Решение принято правительствами Челябинской и Свердловской областей с учетом высокого спроса на маршрут», — отметили в миндортрансе

Пригородные поезда РА-3 «Орлан» из Екатеринбурга будут стартовать в 8:36 утра и прибывать в Челябинск в 12:49. Отправление из Челябинска назначено на 19:06 с прибытием в пункт назначения в 19:06. В пути поезд будет находиться чуть более четырех часов.

Запланировано шесть остановок. Среди них станции Первомайская, Ботаническая, Верхний Уфалей, Кыштым, Аргаяш и 236 километр.

В миндортрансе напомнили, что действующая пара поездов Челябинск—Екатеринбург отправляется до Свердловской области в 06:39 с прибытием в 10:35. В Челябинск «Орлан» едет в 18:00 и прибывает на конечную станцию в 21:56. Вреся в пути — около четырех часов.

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Из Челябинска в Екатеринбург с 1 февраля запустят дополнительные рейсы «Орланов». Как сообщили в пресс-службе регионального миндортранса, решение приняли из-за повышенного спроса на поезд. «Вторая пара пригодных поездов из Екатеринбурга в Челябинск и обратно начнет ходить с 1 февраля. Решение принято правительствами Челябинской и Свердловской областей с учетом высокого спроса на маршрут», — отметили в миндортрансе Пригородные поезда РА-3 «Орлан» из Екатеринбурга будут стартовать в 8:36 утра и прибывать в Челябинск в 12:49. Отправление из Челябинска назначено на 19:06 с прибытием в пункт назначения в 19:06. В пути поезд будет находиться чуть более четырех часов. Запланировано шесть остановок. Среди них станции Первомайская, Ботаническая, Верхний Уфалей, Кыштым, Аргаяш и 236 километр. В миндортрансе напомнили, что действующая пара поездов Челябинск—Екатеринбург отправляется до Свердловской области в 06:39 с прибытием в 10:35. В Челябинск «Орлан» едет в 18:00 и прибывает на конечную станцию в 21:56. Вреся в пути — около четырех часов.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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