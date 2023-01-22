Вылет самолета из Екатеринбурга в Санкт-Петербург задержали на сутки

Рейс Екатеринбург — Санкт-Петербург задержали на сутки Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Из Кольцово (Екатеринбург) больше суток в Санкт-Петербург не может вылететь самолет авиакомпании «Якутия». Причина — плохие метеоусловия. Об этом рассказали читатели URA.RU.

«Наш самолет должен был вылететь еще вчера в 12:30. Сегодня наш рейс снова перенесли», — делятся собеседники агентства.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Кольцово. Там заявили, что лайнер не может вылететь по маршруту, так как даже не прибыл в уральскую столицу. «Вылет рейса R3-467 в Санкт-Петербург задерживается в связи с поздним прибытием воздушного судна в Кольцово. Самолет вылетел с задержкой из Якутска в Екатеринбург из-за сложных метеоусловий в пункте вылета. С пассажирами работают специалисты авиакомпании», — сказано в сообщении пресс-службе Кольцово.

Ранее URA.RU писало, что в Кольцово на семь часов задержали рейс, летящий из Екатеринбурга до Иркутска. Рейс выполняла авиакомпания «Уральские авиалинии».