22 января 2023
21 января 2023
20 января 2023

Тюменцы «кидают» городские власти на деньги

В Тюмени арендаторы не платят администрации за муниципальную землю
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Взятка, деньги. Тюмень, зарплата, микрокредитование, микрокредиты, пять тысяч, денежные купюры, заработная плата, денежный вопрос, денежные займы, займы, продажа, деньги, кредитование, взятка, микрокредит, денежный перевод, бумажные деньги
Тюменцы арендуют землю у города, но платить за нее не хотят Фото:

Бюджет Тюмени недополучил миллионы рублей из-за арендаторов муниципальной земли, которые не платят властям за участки. Об этом сообщает городская Счетная палата.

«Проведена проверка администрирования доходов от арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности. Установлено, что план по доходам в 2021 году выполнен на 52,9%, а по состоянию на 1 октября 2022 года — на 39,8%. Основной причиной низкого уровня исполнения прогнозных значений является несвоевременная оплата арендных платежей арендаторами», — говорится в отчете Счетной палаты Тюмени.

Так, бюджет города получил лишь 26 млн рублей, хотя доходы должны были быть в разы больше. При этом более чем в 20% случаев просрочку оплаты допускают те тюменцы, которые «сняли» у властей земли под садоводство, огородничество и дачи. Чтобы бороться с подобными случаями мэрия направляет арендаторам претензии, а после — подает на них в суд.

URA.RU попросило администрацию Тюмени прокомментировать, сколько миллионов рублей задолжали горожане бюджету. Ответ ожидается.

Тысячи тюменцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени».

Бюджет Тюмени недополучил миллионы рублей из-за арендаторов муниципальной земли, которые не платят властям за участки. Об этом сообщает городская Счетная палата. «Проведена проверка администрирования доходов от арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности. Установлено, что план по доходам в 2021 году выполнен на 52,9%, а по состоянию на 1 октября 2022 года — на 39,8%. Основной причиной низкого уровня исполнения прогнозных значений является несвоевременная оплата арендных платежей арендаторами», — говорится в отчете Счетной палаты Тюмени. Так, бюджет города получил лишь 26 млн рублей, хотя доходы должны были быть в разы больше. При этом более чем в 20% случаев просрочку оплаты допускают те тюменцы, которые «сняли» у властей земли под садоводство, огородничество и дачи. Чтобы бороться с подобными случаями мэрия направляет арендаторам претензии, а после — подает на них в суд. URA.RU попросило администрацию Тюмени прокомментировать, сколько миллионов рублей задолжали горожане бюджету. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...