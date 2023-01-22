Тюменцы «кидают» городские власти на деньги

В Тюмени арендаторы не платят администрации за муниципальную землю

23 января 2023 в 17:06 Размер текста - 17 +

Тюменцы арендуют землю у города, но платить за нее не хотят Фото: Денис Моргунов © URA.RU Бюджет Тюмени недополучил миллионы рублей из-за арендаторов муниципальной земли, которые не платят властям за участки. Об этом сообщает городская Счетная палата. «Проведена проверка администрирования доходов от арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности. Установлено, что план по доходам в 2021 году выполнен на 52,9%, а по состоянию на 1 октября 2022 года — на 39,8%. Основной причиной низкого уровня исполнения прогнозных значений является несвоевременная оплата арендных платежей арендаторами», — говорится в отчете Счетной палаты Тюмени. Так, бюджет города получил лишь 26 млн рублей, хотя доходы должны были быть в разы больше. При этом более чем в 20% случаев просрочку оплаты допускают те тюменцы, которые «сняли» у властей земли под садоводство, огородничество и дачи. Чтобы бороться с подобными случаями мэрия направляет арендаторам претензии, а после — подает на них в суд. URA.RU попросило администрацию Тюмени прокомментировать, сколько миллионов рублей задолжали горожане бюджету. Ответ ожидается.

Бюджет Тюмени недополучил миллионы рублей из-за арендаторов муниципальной земли, которые не платят властям за участки. Об этом сообщает городская Счетная палата. «Проведена проверка администрирования доходов от арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности. Установлено, что план по доходам в 2021 году выполнен на 52,9%, а по состоянию на 1 октября 2022 года — на 39,8%. Основной причиной низкого уровня исполнения прогнозных значений является несвоевременная оплата арендных платежей арендаторами», — говорится в отчете Счетной палаты Тюмени. Так, бюджет города получил лишь 26 млн рублей, хотя доходы должны были быть в разы больше. При этом более чем в 20% случаев просрочку оплаты допускают те тюменцы, которые «сняли» у властей земли под садоводство, огородничество и дачи. Чтобы бороться с подобными случаями мэрия направляет арендаторам претензии, а после — подает на них в суд. URA.RU попросило администрацию Тюмени прокомментировать, сколько миллионов рублей задолжали горожане бюджету. Ответ ожидается.