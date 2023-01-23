В Пермском крае простились с двумя бойцами, погибшими на СВО

Провожая бойцов в последний путь, власти соблюдали все воинские почести Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Власти двух муниципалитетов Пермского края сообщили о похоронах жителей, погибших в ходе спецоперации. В деревне Нижняя Талица Очерского округа простились с Андреем Кычановым, а в селе Куземьярово Бардымского округа с Данисом Раимовым.

«В с. Куземьярово проводили в последний путь Даниса Ингисовича Раимова, погибшего 5 января при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине. Траурные мероприятия прошли с соблюдением всех воинских почестей», — говорится на официальной странице администрации Бардымского муниципального округа в социальной сети «ВКонтакте». Раимов служил в танковом взводе, куда пошел добровольцем. Погиб на территории Луганской народной республики.

Администрация Очерского округа о службе и гибели своего земляка информации не раскрывает. Чиновники выражают соболезнования родным и близким Андрея Кычанова.

Спецоперация России на территории ЛНР, ДНР и Украины идет с февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин называл ее вынужденной мерой, направленной на защиту мирных жителей Донбасса.