В Пермском крае простились с двумя бойцами, погибшими на СВО

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Акция «Защитим память героев» в честь 23 февраля. Курган, акция памяти, гвоздики, похороны, военная форма
Провожая бойцов в последний путь, власти соблюдали все воинские почести Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Власти двух муниципалитетов Пермского края сообщили о похоронах жителей, погибших в ходе спецоперации. В деревне Нижняя Талица Очерского округа простились с Андреем Кычановым, а в селе Куземьярово Бардымского округа с Данисом Раимовым.

«В с. Куземьярово проводили в последний путь Даниса Ингисовича Раимова, погибшего 5 января при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине. Траурные мероприятия прошли с соблюдением всех воинских почестей», — говорится на официальной странице администрации Бардымского муниципального округа в социальной сети «ВКонтакте». Раимов служил в танковом взводе, куда пошел добровольцем. Погиб на территории Луганской народной республики.

Администрация Очерского округа о службе и гибели своего земляка информации не раскрывает. Чиновники выражают соболезнования родным и близким Андрея Кычанова.

Спецоперация России на территории ЛНР, ДНР и Украины идет с февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин называл ее вынужденной мерой, направленной на защиту мирных жителей Донбасса.

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Власти двух муниципалитетов Пермского края сообщили о похоронах жителей, погибших в ходе спецоперации. В деревне Нижняя Талица Очерского округа простились с Андреем Кычановым, а в селе Куземьярово Бардымского округа с Данисом Раимовым. «В с. Куземьярово проводили в последний путь Даниса Ингисовича Раимова, погибшего 5 января при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине. Траурные мероприятия прошли с соблюдением всех воинских почестей», — говорится на официальной странице администрации Бардымского муниципального округа в социальной сети «ВКонтакте». Раимов служил в танковом взводе, куда пошел добровольцем. Погиб на территории Луганской народной республики. Администрация Очерского округа о службе и гибели своего земляка информации не раскрывает. Чиновники выражают соболезнования родным и близким Андрея Кычанова. Спецоперация России на территории ЛНР, ДНР и Украины идет с февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин называл ее вынужденной мерой, направленной на защиту мирных жителей Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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