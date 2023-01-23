В Совете Федерации объяснили, что ждет Турцию из-за противостояния блоку НАТО

Сенатор Климов: США готовятся сменить власть в Турции

23 января 2023 в 23:03 Размер текста - 17 +

На территории Турции находятся несколько американских военных баз Фото: NIDS/NATO Multimedia Library США не будут исключать Турцию из НАТО, поскольку на ее территории находятся американские военные базы и страна обладает важным географическим положением, которое позволяет контролировать Ближний Восток и Черное море. Однако США постараются сменить в стране власть. Об этом в разговоре с URA.RU заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Пермского края Андрей Климов. «Если не иметь в виду ядерное вооружение, то Турция имеет вторую армию в НАТО. Причем страна занимает такое географическое положение, которое изначально было выгодно США для контроля над Ближним Востоком, Черным и Средиземным морем. Там расположены мощные американские военные базы. Если кто-то каким-то способом решит исключить Турцию из НАТО, а это могут только США, после этого Турция оставит все эти военные базы? Будет работать с США хоть каким-то образом?» — сказал Андрей Климов. По мнению сенатора, США постараются сменить власть в Турции на предстоящих президентских выборах. «Нынешние власти Турции тоже чувствуют, что Вашингтон их недолюбливает. Они тоже понимают, что американцы попытаются в период майских выборов каким-то образом изменить политическую конфигурацию Турции. Это США гораздо проще в техническом смысле. Они попытаются изменить политический баланс в Турции и сделать ее более сговорчивой. Все остальное, это сотрясение воздуха», — уточнил политик. Ранее Швеция выразила желание вступить в НАТО и подала соответствующую заявку в ведомства альянса. Турция не одобрила данные решения, поскольку шведское правительство поддерживает запрещенные Анкарой организации. Также в Стокгольме напротив посольства Турции прошла акция лидера правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмуса Палудана — публичное сожжение Корана. В МИД Турции заявили, что Швеция нарушила свои обязательства по процессу вступления в НАТО, поскольку допустила подобную демонстрацию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США не будут исключать Турцию из НАТО, поскольку на ее территории находятся американские военные базы и страна обладает важным географическим положением, которое позволяет контролировать Ближний Восток и Черное море. Однако США постараются сменить в стране власть. Об этом в разговоре с URA.RU заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Пермского края Андрей Климов. «Если не иметь в виду ядерное вооружение, то Турция имеет вторую армию в НАТО. Причем страна занимает такое географическое положение, которое изначально было выгодно США для контроля над Ближним Востоком, Черным и Средиземным морем. Там расположены мощные американские военные базы. Если кто-то каким-то способом решит исключить Турцию из НАТО, а это могут только США, после этого Турция оставит все эти военные базы? Будет работать с США хоть каким-то образом?» — сказал Андрей Климов. По мнению сенатора, США постараются сменить власть в Турции на предстоящих президентских выборах. «Нынешние власти Турции тоже чувствуют, что Вашингтон их недолюбливает. Они тоже понимают, что американцы попытаются в период майских выборов каким-то образом изменить политическую конфигурацию Турции. Это США гораздо проще в техническом смысле. Они попытаются изменить политический баланс в Турции и сделать ее более сговорчивой. Все остальное, это сотрясение воздуха», — уточнил политик. Ранее Швеция выразила желание вступить в НАТО и подала соответствующую заявку в ведомства альянса. Турция не одобрила данные решения, поскольку шведское правительство поддерживает запрещенные Анкарой организации. Также в Стокгольме напротив посольства Турции прошла акция лидера правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмуса Палудана — публичное сожжение Корана. В МИД Турции заявили, что Швеция нарушила свои обязательства по процессу вступления в НАТО, поскольку допустила подобную демонстрацию.