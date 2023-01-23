Пермячку осудили за присвоение чужих слитков золота

Пермячка присвоила два слитка весом по 500 грамм Фото: Константин Новик © URA.RU

Жительница Перми заняла у кредитора сумму в 5,4 млн рублей в виде денег и двух слитков золота. Женщина заем не вернула, за что позже и была осуждена условно на три года лишения свободы, сообщается на сайте прокуратуры по Пермскому краю.

«[Виновная] заключила с одним из потерпевших договоры займа на сумму почти 5,4 млн рублей. При этом половина финансовых обязательств была передана злоумышленнице в виде двух слитков золота 99,99 пробы весом 500 грамм каждый», — говорится на сайте.

Также пермячка взяла еще один заем у другого кредитора в сумме 22 тысяч долларов США. Этот долг осужденная тоже не вернула. Женщину толкнуло на преступление отсутствие постоянного источника дохода. При этом для обмана пермячка создала фиктивное общество с ограниченной ответственностью. Ущерб с осужденной взыскали в порядке гражданского судопроизводства. Суд вынес наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года и штрафа в размере 120 тысяч рублей.