Екатеринбурженка украла у своей знакомой 125 тысяч рублей, представившись турагентом

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Турция, море, морское побережье, горы
В Екатеринбурге 39-летняя женщина продала своей знакомой несуществующую путевку за 125 тысяч рублей Фото:

В Екатеринбурге 39-летняя женщина продала своей знакомой несуществующую путевку в Турцию. За тур пострадавшая отдала мошеннице 125 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Об этом URA.RU рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

«Денежные средства в размере 125 тысяч рублей потерпевшая перевела подозреваемой на карту. Когда злоумышленница получила всю сумму, то сообщила, что полностью подготовила документы. В день выезда выяснилось, что поездка отменяется. В результате женщина осталась без отдыха и без денег», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что жительница уральской столицы перевела 1,4 миллиона рублей мошенникам. Злоумышленники выдавали свой фиктивный сайт под проект «Газпрома».

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В Екатеринбурге 39-летняя женщина продала своей знакомой несуществующую путевку в Турцию. За тур пострадавшая отдала мошеннице 125 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Об этом URA.RU рассказали в УМВД России по Екатеринбургу. «Денежные средства в размере 125 тысяч рублей потерпевшая перевела подозреваемой на карту. Когда злоумышленница получила всю сумму, то сообщила, что полностью подготовила документы. В день выезда выяснилось, что поездка отменяется. В результате женщина осталась без отдыха и без денег», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что жительница уральской столицы перевела 1,4 миллиона рублей мошенникам. Злоумышленники выдавали свой фиктивный сайт под проект «Газпрома».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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