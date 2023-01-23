Екатеринбурженка украла у своей знакомой 125 тысяч рублей, представившись турагентом

23 января 2023 в 19:51 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге 39-летняя женщина продала своей знакомой несуществующую путевку за 125 тысяч рублей Фото: Нина Калинина © URA.RU В Екатеринбурге 39-летняя женщина продала своей знакомой несуществующую путевку в Турцию. За тур пострадавшая отдала мошеннице 125 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Об этом URA.RU рассказали в УМВД России по Екатеринбургу. «Денежные средства в размере 125 тысяч рублей потерпевшая перевела подозреваемой на карту. Когда злоумышленница получила всю сумму, то сообщила, что полностью подготовила документы. В день выезда выяснилось, что поездка отменяется. В результате женщина осталась без отдыха и без денег», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что жительница уральской столицы перевела 1,4 миллиона рублей мошенникам. Злоумышленники выдавали свой фиктивный сайт под проект «Газпрома».

В Екатеринбурге 39-летняя женщина продала своей знакомой несуществующую путевку в Турцию. За тур пострадавшая отдала мошеннице 125 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Об этом URA.RU рассказали в УМВД России по Екатеринбургу. «Денежные средства в размере 125 тысяч рублей потерпевшая перевела подозреваемой на карту. Когда злоумышленница получила всю сумму, то сообщила, что полностью подготовила документы. В день выезда выяснилось, что поездка отменяется. В результате женщина осталась без отдыха и без денег», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что жительница уральской столицы перевела 1,4 миллиона рублей мошенникам. Злоумышленники выдавали свой фиктивный сайт под проект «Газпрома».