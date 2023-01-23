Челябинский врач на Первом канале описал спасение беременной с онкологией

Челябинец на Первом канале описал спасение беременной с онкологией

В операции участвовали четыре бригады врачей разных специальностей (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Хирург-онколог Евгений Киприянов рассказал в эфире передачи «Жить здорово!» с Еленой Малышевой о спасении челябинки, которой ему пришлось удалить опухоль в почке. Операцию осложняла беременность женщины на 27-й неделе, но челябинскому врачу удалось спасти жизнь роженицы и ребенка.

«История начиналась абсолютно счастливо, будущая мама чувствовала себя прекрасно. Но на плановом УЗИ выяснилось страшное: на почке образовалась опухоль почти 4 см в диаметре — а ведь вся почка примерно 10-12 см. А дальше Анна твердо заявила врачам — я не прерву беременность, я буду вынашивать и рожать! Через три месяца опухоль увеличилась еще на 3 см», — рассказала предысторию ведущая Елена Малышева.

Тогда, по ее словам, все, что оставалось врачам, передать ее в руки хирургов. Женщина четко исполняла все рекомендации докторов. На 27-й неделе, после консилиума, решено было делать операцию. Ситуацию крайне осложняло то обстоятельство, что наркоз, рассчитанный на взрослого человека, мог неизвестным образом сказать на ребенке или вызвать преждевременные роды. В ней задействовали четыре бригады врачей разных специальностей: онкологи-урологи, анестезиологи-реаниматологи, акушеры-гинекологи, неонатологи и детские реаниматологи Областного перинатального центра.

После успешной операции, проведенной Евгением Киприяновым, за будущей мамой наблюдала его жена, заведующая акушерским отделением патологии беременности Челябинского ОПЦ Ирина Киприянова. На 39 неделе беременности состоялись естественные роды, и на свет появилась девочка Ева. Вместо с мамой и супружеской парой врачей они приехали в Москву, на съемки программы «Жить здорово!», выпуск которой вышел в эфир 23 января.

В студию Елены Малышевой приехали челябинские врачи-супруги и спасенные ими мама и дочь Скрин: сайт программы «Жить здорово!»