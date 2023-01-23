К свердловскому губернатору прилетел священник, близкий к Путину

В Екатеринбург прибыл глава президентского фонда «Круг добра» протоиерей Ткаченко

24 января 2023 в 12:27 Размер текста - 17 +

В эти дни в Екатеринбурге работает протоиерей Александр Ткаченко (фото из архива) Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Глава благотворительного фонда «Круг добра» (создан президентом РФ Владимиром Путиным), протоиерей Александр Ткаченко прибыл в Екатеринбург с рабочим визитом. Священник встретился с губернатором Евгением Куйвашевым и договорился с ним о сотрудничестве между фондом и Свердловской областью. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информполитики региона. «Подписное сегодня соглашение, которое регулирует взаимодействие между фондом и органом здравоохранения региона, прописывает все аспекты нашего сотрудничества. Это означает, что помощь детям является важнейшим приоритетом деятельности руководства региона», — передали в департаменте слова Ткаченко, сказанные по итогам заключения соглашения. Планируется, что подписанный документ определит список лиц, которые будут отвечать за сотрудничество с «Кругом добра», а также обозначит приоритетные направления работы. В частности, на основе соглашения будет идти сопровождение семей с тяжелобольными детьми на всех этапах оказания помощи. Комментируя подписание договора, Куйвашев заверил, что свердловские власти будут оказывать фонду «всестороннее содействие». Фонд «Круг добра» в январе 2021 года создал президент Владимир Путин. Председателем правления он назначил протоиерея Ткаченко. Организация помогает детям с тяжелыми заболеваниями, угрожающими жизни. В совет фонда входят известный педиатр Леонид Рошаль, актер Константин Хабенский, детский омбудсмен Мария Львова-Белова, депутат Госдумы Владислав Третьяк и другие известные персоны. Фото: департамент информационной политики Свердловской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава благотворительного фонда «Круг добра» (создан президентом РФ Владимиром Путиным), протоиерей Александр Ткаченко прибыл в Екатеринбург с рабочим визитом. Священник встретился с губернатором Евгением Куйвашевым и договорился с ним о сотрудничестве между фондом и Свердловской областью. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информполитики региона. «Подписное сегодня соглашение, которое регулирует взаимодействие между фондом и органом здравоохранения региона, прописывает все аспекты нашего сотрудничества. Это означает, что помощь детям является важнейшим приоритетом деятельности руководства региона», — передали в департаменте слова Ткаченко, сказанные по итогам заключения соглашения. Планируется, что подписанный документ определит список лиц, которые будут отвечать за сотрудничество с «Кругом добра», а также обозначит приоритетные направления работы. В частности, на основе соглашения будет идти сопровождение семей с тяжелобольными детьми на всех этапах оказания помощи. Комментируя подписание договора, Куйвашев заверил, что свердловские власти будут оказывать фонду «всестороннее содействие». Фонд «Круг добра» в январе 2021 года создал президент Владимир Путин. Председателем правления он назначил протоиерея Ткаченко. Организация помогает детям с тяжелыми заболеваниями, угрожающими жизни. В совет фонда входят известный педиатр Леонид Рошаль, актер Константин Хабенский, детский омбудсмен Мария Львова-Белова, депутат Госдумы Владислав Третьяк и другие известные персоны.