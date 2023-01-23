В мэрию ЯНАО не будут набирать новых сотрудников ради экономии бюджета

В Надыме в целях оптимизации бюджетных расходов перестанут принимать новых муниципальных служащих Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Надыме (ЯНАО) в целях оптимизации бюджетных расходов перестанут принимать новых муниципальных служащих. Об этом говорится в информации, опубликованной на официальном сайте администрации.

«Мероприятия, направленные на оптимизацию и повышение эффективности расходов бюджета. Мониторинг существующей структуры и штатной численности работников органов местного самоуправления, муниципальных учреждений муниципального округа Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа в целях недопущения увеличения штатной численности», — говорится в сообщении.

Также план оптимизации предполагает, что в образовательных организациях также введут мораторий на прием новых сотрудников сверх штатной численности. Помимо этого, подобные меры будут действовать в отношении административного и вспомогательного персонала.

В администрацию Надыма агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что правительство региона будет внимательно контролировать расходы муниципалитетов. Это связано с дефицитом в бюджете региона в 2023 году.