23 января 2023
22 января 2023

В мэрию ЯНАО не будут набирать новых сотрудников ради экономии бюджета

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган , депутат, чиновники, руки
В Надыме в целях оптимизации бюджетных расходов перестанут принимать новых муниципальных служащих Фото:

В Надыме (ЯНАО) в целях оптимизации бюджетных расходов перестанут принимать новых муниципальных служащих. Об этом говорится в информации, опубликованной на официальном сайте администрации.

«Мероприятия, направленные на оптимизацию и повышение эффективности расходов бюджета. Мониторинг существующей структуры и штатной численности работников органов местного самоуправления, муниципальных учреждений муниципального округа Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа в целях недопущения увеличения штатной численности», — говорится в сообщении.

Также план оптимизации предполагает, что в образовательных организациях также введут мораторий на прием новых сотрудников сверх штатной численности. Помимо этого, подобные меры будут действовать в отношении административного и вспомогательного персонала.

В администрацию Надыма агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что правительство региона будет внимательно контролировать расходы муниципалитетов. Это связано с дефицитом в бюджете региона в 2023 году.

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В Надыме (ЯНАО) в целях оптимизации бюджетных расходов перестанут принимать новых муниципальных служащих. Об этом говорится в информации, опубликованной на официальном сайте администрации. «Мероприятия, направленные на оптимизацию и повышение эффективности расходов бюджета. Мониторинг существующей структуры и штатной численности работников органов местного самоуправления, муниципальных учреждений муниципального округа Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа в целях недопущения увеличения штатной численности», — говорится в сообщении. Также план оптимизации предполагает, что в образовательных организациях также введут мораторий на прием новых сотрудников сверх штатной численности. Помимо этого, подобные меры будут действовать в отношении административного и вспомогательного персонала. В администрацию Надыма агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что правительство региона будет внимательно контролировать расходы муниципалитетов. Это связано с дефицитом в бюджете региона в 2023 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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