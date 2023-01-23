В Екатеринбурге придумали аналог «Тиндера» в офлайне

В Екатеринбурге ищут одинокие сердца ради проекта о любви

24 января 2023 в 14:34 Размер текста - 17 +

Участниками проекта смогут стать пять девушек и пять парней Фото: Марина Молдавская © URA.RU В Екатеринбурге представители ТРЦ VEER Mall решили создать проект, который позволит одиноким екатеринбуржцам найти свою любовь. 11 февраля на площадке торгового центра пройдет мини-шоу «Любовь с первого взгляда». Информация об этом появилась в telegram-канале ТЦ. «Объявляем набор заявок на участие в нашем самом романтичном проекте „Любовь с первого взгляда“. 11 февраля в VEER Mall мы поможем встретиться одиноким сердцам, отпразднуем День святого Валентина и подарим всем участникам крутые призы», — сообщают организаторы. Встретить свою судьбу предлагают пяти девушкам и пяти парням. Для того, чтобы попасть на проект, нужно будет прислать заявку с указанием ФИО, номер телефона, информацию о роде занятий, районе проживания и фото. Также от кандидата требуется ответ на вопрос: «Как вы видите свою вторую половину?»

В Екатеринбурге представители ТРЦ VEER Mall решили создать проект, который позволит одиноким екатеринбуржцам найти свою любовь. 11 февраля на площадке торгового центра пройдет мини-шоу «Любовь с первого взгляда». Информация об этом появилась в telegram-канале ТЦ. «Объявляем набор заявок на участие в нашем самом романтичном проекте „Любовь с первого взгляда“. 11 февраля в VEER Mall мы поможем встретиться одиноким сердцам, отпразднуем День святого Валентина и подарим всем участникам крутые призы», — сообщают организаторы. Встретить свою судьбу предлагают пяти девушкам и пяти парням. Для того, чтобы попасть на проект, нужно будет прислать заявку с указанием ФИО, номер телефона, информацию о роде занятий, районе проживания и фото. Также от кандидата требуется ответ на вопрос: «Как вы видите свою вторую половину?»