Песков пригрозил Германии из-за Украины

Дмитрий Песков сказал, что отношения РФ и Германии уже на низком уровне
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Поставки немецких танков Leopard-2 Украине не лучшим образом повлияют на взаимоотношения России и Германии. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Отношения и так находятся в достаточно низкой точки. Сколько-нибудь субстантивного диалога с Германией и с другими станами ЕС и НАТО не наблюдается. Но, безусловно, подобные поставки не сулят ничего хорошего для будущих отношений. Они оставят неминуемый след для будущего этих отношений», — сказал Песков. Информацию передает корреспондент URA.RU.
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