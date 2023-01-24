Песков пригрозил Германии из-за Украины

Песков: поставки танков Leopard Киеву негативно повлияют на отношения РФ и Германии
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© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Дмитрий Песков сказал, что отношения РФ и Германии уже на низком уровне Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Поставки немецких танков Leopard-2 Украине не лучшим образом повлияют на взаимоотношения России и Германии. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Отношения и так находятся в достаточно низкой точки. Сколько-нибудь субстантивного диалога с Германией и с другими станами ЕС и НАТО не наблюдается. Но, безусловно, подобные поставки не сулят ничего хорошего для будущих отношений. Они оставят неминуемый след для будущего этих отношений», — сказал Песков. Информацию передает корреспондент URA.RU.

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Поставки немецких танков Leopard-2 Украине не лучшим образом повлияют на взаимоотношения России и Германии. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Отношения и так находятся в достаточно низкой точки. Сколько-нибудь субстантивного диалога с Германией и с другими станами ЕС и НАТО не наблюдается. Но, безусловно, подобные поставки не сулят ничего хорошего для будущих отношений. Они оставят неминуемый след для будущего этих отношений», — сказал Песков. Информацию передает корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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