Песков пригрозил Германии из-за Украины

Песков: поставки танков Leopard Киеву негативно повлияют на отношения РФ и Германии

24 января 2023 в 14:43 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков сказал, что отношения РФ и Германии уже на низком уровне Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поставки немецких танков Leopard-2 Украине не лучшим образом повлияют на взаимоотношения России и Германии. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Отношения и так находятся в достаточно низкой точки. Сколько-нибудь субстантивного диалога с Германией и с другими станами ЕС и НАТО не наблюдается. Но, безусловно, подобные поставки не сулят ничего хорошего для будущих отношений. Они оставят неминуемый след для будущего этих отношений», — сказал Песков. Информацию передает корреспондент URA.RU.

Поставки немецких танков Leopard-2 Украине не лучшим образом повлияют на взаимоотношения России и Германии. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Отношения и так находятся в достаточно низкой точки. Сколько-нибудь субстантивного диалога с Германией и с другими станами ЕС и НАТО не наблюдается. Но, безусловно, подобные поставки не сулят ничего хорошего для будущих отношений. Они оставят неминуемый след для будущего этих отношений», — сказал Песков. Информацию передает корреспондент URA.RU.