В ХМАО прощаются с военнослужащим, погибшим в ходе СВО

24 января 2023 в 16:36 Размер текста - 17 +

ХМАО прощается с погибшим в СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В специальной военной операции в Донбассе погиб житель Ханты-Мансийского автономного округа Сергей Костив. Соболезнования выразили руководители Нижневартовского района на официальной странице в соцсетях администрации. «Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Костив Сергея Семеновича. Окончил Нижневартовский государственный педагогический институт в 2001 году по специальности „Педагог по физической культуре и спорту“. Общий стаж работы 34 года, из них 23 года — в образовательной сфере», — говорится в сообщении администрации. С 2018 он года руководил отрядом юнармейцев, обучая молодежь основам военной службы. Занимаясь патриотическим воспитанием, организовывая спортивные мероприятия. Участвовал в народном самодеятельном ансамбле и вместе с другими артистами представлял Югру в международных, окружных и региональных конкурсах. Был составе хуторского казачьего общества «Излучинск», семья поддерживала казака и в решении отправиться добровольцем на Донбасс.



Ранее URA.RU сообщало, что в селе Теги Березовского района ХМАО простятся с Андреем Катрычевым, который погиб в ходе специальной военной операции на территории Украины. Он служил в ОМВД России по Березовском району, а в 2022 году мужчина подписал контракт с ЧВК «Вагнер».



О начале спецоперации РФ на территории Украины было объявлено 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что основными задачи является освобождение жителей ДНР и ЛНР, а также демилитаризация и денацификация страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В специальной военной операции в Донбассе погиб житель Ханты-Мансийского автономного округа Сергей Костив. Соболезнования выразили руководители Нижневартовского района на официальной странице в соцсетях администрации. «Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Костив Сергея Семеновича. Окончил Нижневартовский государственный педагогический институт в 2001 году по специальности „Педагог по физической культуре и спорту“. Общий стаж работы 34 года, из них 23 года — в образовательной сфере», — говорится в сообщении администрации. С 2018 он года руководил отрядом юнармейцев, обучая молодежь основам военной службы. Занимаясь патриотическим воспитанием, организовывая спортивные мероприятия. Участвовал в народном самодеятельном ансамбле и вместе с другими артистами представлял Югру в международных, окружных и региональных конкурсах. Был составе хуторского казачьего общества «Излучинск», семья поддерживала казака и в решении отправиться добровольцем на Донбасс. Ранее URA.RU сообщало, что в селе Теги Березовского района ХМАО простятся с Андреем Катрычевым, который погиб в ходе специальной военной операции на территории Украины. Он служил в ОМВД России по Березовском району, а в 2022 году мужчина подписал контракт с ЧВК «Вагнер». О начале спецоперации РФ на территории Украины было объявлено 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что основными задачи является освобождение жителей ДНР и ЛНР, а также демилитаризация и денацификация страны.