От свердловского омбудсмена уходит пиарщик

Виктор Вахрушев завершает свою работу пресс-секретарем уполномоченного по правам человека в Свердловской области. Он покидает свой пост из-за пенсионного возраста 65 лет. Об этом он сообщил URA.RU.
«Мне исполнилось 65 лет, а это предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе. Искренне благодарю за плодотворное сотрудничество в течение 21 года. Спасибо вам за поддержку Уполномоченного по правам человека в решении сложных и нестандартных вопросов по защите прав граждан», — сказано в сообщении.
По словам Виктора Вахрушева, в будущем у него много планов, а один из проектов — персональная фотовыставка. «Думаю, что на заслуженном отдыхе внуки скучать мне не дадут», — отметил он.
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Виктор Вахрушев завершает свою работу пресс-секретарем уполномоченного по правам человека в Свердловской области. Он покидает свой пост из-за пенсионного возраста 65 лет. Об этом он сообщил URA.RU. «Мне исполнилось 65 лет, а это предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе. Искренне благодарю за плодотворное сотрудничество в течение 21 года. Спасибо вам за поддержку Уполномоченного по правам человека в решении сложных и нестандартных вопросов по защите прав граждан», — сказано в сообщении. По словам Виктора Вахрушева, в будущем у него много планов, а один из проектов — персональная фотовыставка. «Думаю, что на заслуженном отдыхе внуки скучать мне не дадут», — отметил он.