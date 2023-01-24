От свердловского омбудсмена уходит пиарщик

Пресс-секретарь уполномоченного по правам человека в Свердловской области Виктор Вахрушев покидает свой пост

В связи с пенсионным возрастом Виктор Вахрушев покидает свой пост Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Виктор Вахрушев завершает свою работу пресс-секретарем уполномоченного по правам человека в Свердловской области. Он покидает свой пост из-за пенсионного возраста 65 лет. Об этом он сообщил URA.RU.

«Мне исполнилось 65 лет, а это предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе. Искренне благодарю за плодотворное сотрудничество в течение 21 года. Спасибо вам за поддержку Уполномоченного по правам человека в решении сложных и нестандартных вопросов по защите прав граждан», — сказано в сообщении.

По словам Виктора Вахрушева, в будущем у него много планов, а один из проектов — персональная фотовыставка. «Думаю, что на заслуженном отдыхе внуки скучать мне не дадут», — отметил он.