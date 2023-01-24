В Березниках нашли виновных в снежном коллапсе в центре города

Мэрия Березников привлечет подрядчика за неочищенный тротуар у здания ФНС

24 января 2023 в 18:45 Размер текста - 17 +

Из-за льда и снега к зданию ФНС очень трудно пройти Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жители Березников (Пермский край) жалуются в соцсети на здание налоговой инспекции в центре города, у которого не чистят снег больше двух недель. В городской администрации заявили, что так произошло из-за подрядчика, который скидывал снег с крыши здания, но не убрал снежный покров с тротуара. Об этом мэрия написала со своей официальной страницы в группе «Черный список Березники» во соцсети «ВКонтакте». «На минувшей неделе сбрасывали снег и наледь. „Спецавтохозяйство“ готовит письмо в контрольное управление, чтобы оно привлекло к расчистке тротуара ту организацию, которая сбрасывала снег с крыши», — сообщается в группе. Недовольный житель города написал в городском паблике о проблеме: у здания Березниковского ФНС уже больше двух недель не убирают снег. Из-за того, что пандус и тротуар не почищены ото льда и снега, к налоговой очень трудно пройти обычным горожанам. По словам березниковца, с детской или инвалидной коляской, туда однозначно не пройти. В администрации ответили возмущенным гражданам, что тротуар и пандусы отчищали недавно. Однако из-за того, что с крыши в то же время скидывали наледь и снег, уборка у здания не была завершена. В администрации точных сроков очистки тротуара не назвали, но сказали, что постараются убрать до конца недели. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Березников (Пермский край) жалуются в соцсети на здание налоговой инспекции в центре города, у которого не чистят снег больше двух недель. В городской администрации заявили, что так произошло из-за подрядчика, который скидывал снег с крыши здания, но не убрал снежный покров с тротуара. Об этом мэрия написала со своей официальной страницы в группе «Черный список Березники» во соцсети «ВКонтакте». «На минувшей неделе сбрасывали снег и наледь. „Спецавтохозяйство“ готовит письмо в контрольное управление, чтобы оно привлекло к расчистке тротуара ту организацию, которая сбрасывала снег с крыши», — сообщается в группе. Недовольный житель города написал в городском паблике о проблеме: у здания Березниковского ФНС уже больше двух недель не убирают снег. Из-за того, что пандус и тротуар не почищены ото льда и снега, к налоговой очень трудно пройти обычным горожанам. По словам березниковца, с детской или инвалидной коляской, туда однозначно не пройти. В администрации ответили возмущенным гражданам, что тротуар и пандусы отчищали недавно. Однако из-за того, что с крыши в то же время скидывали наледь и снег, уборка у здания не была завершена. В администрации точных сроков очистки тротуара не назвали, но сказали, что постараются убрать до конца недели.