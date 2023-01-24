Курорты Сочи просят шаманов вызвать снегопад из-за аномального тепла

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Курорты Сочи пригласили шаманов для борьбы с теплом Фото:

Сочинские курорты приглашают к себе шаманов, чтобы вызвать снегопад. Причиной тому стала аномально теплая погода в Сочи.

«В горах Сочи аномально тепло, курорты приглашают шаманов, чтобы вызвать снегопад», — передает РИА Новости. В сообщении уточнили, что синоптики прогнозируют снегопад на выходных. Они обещают, что отдыхающие смогут нормально покататься на лыжах.

Ранее стало известно об аномальной жаре в городе Сочи. Так, 13 января температура воздуха достигла рекордного за всю историю метеонаблюдений 21-го градуса по Цельсию, передает телеканал 360.

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Сочинские курорты приглашают к себе шаманов, чтобы вызвать снегопад. Причиной тому стала аномально теплая погода в Сочи. «В горах Сочи аномально тепло, курорты приглашают шаманов, чтобы вызвать снегопад», — передает РИА Новости. В сообщении уточнили, что синоптики прогнозируют снегопад на выходных. Они обещают, что отдыхающие смогут нормально покататься на лыжах. Ранее стало известно об аномальной жаре в городе Сочи. Так, 13 января температура воздуха достигла рекордного за всю историю метеонаблюдений 21-го градуса по Цельсию, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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