Путин заявил, что россиян тяжело оболванивать

Россиян, учитывая их характер, не так просто оболванить. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, говоря об украинских фейках.
«Россиян не так просто оболванить с учетом их характера», — сказал Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. Слова президента приводит ТАСС.
Ранее стало известно о том, что Путин подписал закон о внесении поправок в УК РФ, устанавливающий ответственность за распространение ложной информации. После изменений нарушитель рискует получить за распространение фейков до трех лет лишения свободы или штраф размером до 1,5 миллионов рублей. Позже секретарь Совбеза Николай Патрушев сообщил о том, что в РФ заблокировано около 160 тысяч интернет-ресурсов, в том числе из-за распространения фейков о российской армии и СВО, напоминает RT.
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