NYT: Залужный пожертвовал ВСУ полученный в наследство миллион долларов 25 января 2023 в 02:24 Размер текста - 17 + Валерий Залужный отдал деньги армии Украины Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный пожертвовал один миллион долларов на нужды армии. Средства он получил в наследство от гражданина США Григория Степанца, который родился на Украине, пишет The New York Times (NYT). «Залужный получил в наследство один млн долларов. В январе он передал эти средства на нужды украинской армии», — сообщает издание . Ранее директор по связям с общественностью Иностранного легиона Украины Эмеша Файк угрожала коллегам опубликовать в открытый доступ данные, которые могут спровоцировать распад ВСУ. Речь идет о коррупции в украинской армии. При этом доктор политических наук Игорь Скулатов высказал предположение, что Залужный станет следующим президентом Украины. По мнению эксперта, яркий персонаж легко займет место действующего лидера Владимира Зеленского, если тот допустит ошибку. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный пожертвовал один миллион долларов на нужды армии. Средства он получил в наследство от гражданина США Григория Степанца, который родился на Украине, пишет The New York Times (NYT). «Залужный получил в наследство один млн долларов. В январе он передал эти средства на нужды украинской армии», — сообщает издание. Ранее директор по связям с общественностью Иностранного легиона Украины Эмеша Файк угрожала коллегам опубликовать в открытый доступ данные, которые могут спровоцировать распад ВСУ. Речь идет о коррупции в украинской армии. При этом доктор политических наук Игорь Скулатов высказал предположение, что Залужный станет следующим президентом Украины. По мнению эксперта, яркий персонаж легко займет место действующего лидера Владимира Зеленского, если тот допустит ошибку. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям