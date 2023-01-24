24 января 2023

NYT: Залужный пожертвовал ВСУ полученный в наследство миллион долларов

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Официальный сайт президента Украины. Москва, залужный валерий
Валерий Залужный отдал деньги армии Украины Фото:
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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный пожертвовал один миллион долларов на нужды армии. Средства он получил в наследство от гражданина США Григория Степанца, который родился на Украине, пишет The New York Times (NYT).

«Залужный получил в наследство один млн долларов. В январе он передал эти средства на нужды украинской армии», — сообщает издание.

Ранее директор по связям с общественностью Иностранного легиона Украины Эмеша Файк угрожала коллегам опубликовать в открытый доступ данные, которые могут спровоцировать распад ВСУ. Речь идет о коррупции в украинской армии. При этом доктор политических наук Игорь Скулатов высказал предположение, что Залужный станет следующим президентом Украины. По мнению эксперта, яркий персонаж легко займет место действующего лидера Владимира Зеленского, если тот допустит ошибку.

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный пожертвовал один миллион долларов на нужды армии. Средства он получил в наследство от гражданина США Григория Степанца, который родился на Украине, пишет The New York Times (NYT). «Залужный получил в наследство один млн долларов. В январе он передал эти средства на нужды украинской армии», — сообщает издание. Ранее директор по связям с общественностью Иностранного легиона Украины Эмеша Файк угрожала коллегам опубликовать в открытый доступ данные, которые могут спровоцировать распад ВСУ. Речь идет о коррупции в украинской армии. При этом доктор политических наук Игорь Скулатов высказал предположение, что Залужный станет следующим президентом Украины. По мнению эксперта, яркий персонаж легко займет место действующего лидера Владимира Зеленского, если тот допустит ошибку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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