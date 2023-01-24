В Перми пройдет студенческая ночь

В Перми на эспланаде пройдет фестиваль «Спортивная студенческая ночь»

25 января 2023 в 11:58 Размер текста - 17 +

Студенты поучаствуют в мастер-классе по фигурному катанию Фото: Сергей Русанов © URA.RU На ледовом катке перед «Театром-Театром» в Перми 25 января пройдет фестиваль «Спортивная студенческая ночь». Учащиеся пермских вузов смогут поучаствовать в разминке и мастер-классе по фигурному катанию от мастера спорта России Екатериной Баяновой. «Фестиваль объединит более 150 студентов высших учебных заведений столицы Прикамья. Для них пройдут разминка и мастер-класс по фигурному катанию на коньках под руководством тренера, мастера спорта России Екатерины Баяновой», — сообщается на сайте краевого минспорта. Помимо этого студенты, разбившись на команды, поучаствуют в эстафете, победителям вручат призы. Мероприятие будет бесплатным, регистрация начнется в 19:40. Как рассказала министр физкультуры и спорта Татьяна Чеснокова, праздник проводится для студентов, чтобы приобщить молодежь к занятиям спортом. URA.RU рассказывало о студентах двух пермских вузов, претендующих на стипендию от российского миллиардера размером в 25 тыс. рублей. В Госдуме обратили внимание на то, что студентам нереально прожить на базовую стипендию, составляющую менее двух тысяч. Депутаты предложили повысить ее для учащихся из малообеспеченных семей до МРОТ.

На ледовом катке перед «Театром-Театром» в Перми 25 января пройдет фестиваль «Спортивная студенческая ночь». Учащиеся пермских вузов смогут поучаствовать в разминке и мастер-классе по фигурному катанию от мастера спорта России Екатериной Баяновой. «Фестиваль объединит более 150 студентов высших учебных заведений столицы Прикамья. Для них пройдут разминка и мастер-класс по фигурному катанию на коньках под руководством тренера, мастера спорта России Екатерины Баяновой», — сообщается на сайте краевого минспорта. Помимо этого студенты, разбившись на команды, поучаствуют в эстафете, победителям вручат призы. Мероприятие будет бесплатным, регистрация начнется в 19:40. Как рассказала министр физкультуры и спорта Татьяна Чеснокова, праздник проводится для студентов, чтобы приобщить молодежь к занятиям спортом. URA.RU рассказывало о студентах двух пермских вузов, претендующих на стипендию от российского миллиардера размером в 25 тыс. рублей. В Госдуме обратили внимание на то, что студентам нереально прожить на базовую стипендию, составляющую менее двух тысяч. Депутаты предложили повысить ее для учащихся из малообеспеченных семей до МРОТ.