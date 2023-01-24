Свидетели не пришли на суд по делу пермского экс-депутата, устроившего дебош в баре

25 января 2023 в 11:46 Размер текста - 17 +

Александр Телепнев устроил погром в баре, услышав песню музыканта, за избиение которого он был судим ранее Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Ни один из свидетелей, вызванных на заседание по делу о дебоше, который устроил экс-депутат заксобрания Пермского края Александр Телепнев в баре, не явился в суд. Об этом сообщила судья Марина Насибуллина во время заседания в Ленинском районном суде. «На 10 часов утра были вызваны двое свидетелей посредством направления писем и семь свидетелей посредством телефонограммы. Как мы видим, ни один из них не пришел, хотя все были уведомлены», — заявила Насибуллина во время заседания. Государственный обвинитель выступил с ходатайством об оглашении показаний не явившихся свидетелей, но адвокат Телепнева Лев Бурдин заявил, что это будет противоречить законодательству и он против оглашения. Судья согласилась с точкой зрения адвоката, и показания свидетелей оглашать не стали. В судебном заседании объявили перерыв до времени, когда вызваны еще несколько свидетелей. Дебош в одном из пермских баров Александр Телепнев устроил весной 2022 года. Когда заиграла песня Dj Smash (Андрей Ширман), Телепнев стал кидать различные предметы в сторону барной стойки. В результате пострадали два человека. В отношении бывшего чиновника было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Ранее Телепнев уже был осужден за драку с Dj Smash, которую он устроил из-за отказа артиста сфотографироваться с ним. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ни один из свидетелей, вызванных на заседание по делу о дебоше, который устроил экс-депутат заксобрания Пермского края Александр Телепнев в баре, не явился в суд. Об этом сообщила судья Марина Насибуллина во время заседания в Ленинском районном суде. «На 10 часов утра были вызваны двое свидетелей посредством направления писем и семь свидетелей посредством телефонограммы. Как мы видим, ни один из них не пришел, хотя все были уведомлены», — заявила Насибуллина во время заседания. Государственный обвинитель выступил с ходатайством об оглашении показаний не явившихся свидетелей, но адвокат Телепнева Лев Бурдин заявил, что это будет противоречить законодательству и он против оглашения. Судья согласилась с точкой зрения адвоката, и показания свидетелей оглашать не стали. В судебном заседании объявили перерыв до времени, когда вызваны еще несколько свидетелей. Дебош в одном из пермских баров Александр Телепнев устроил весной 2022 года. Когда заиграла песня Dj Smash (Андрей Ширман), Телепнев стал кидать различные предметы в сторону барной стойки. В результате пострадали два человека. В отношении бывшего чиновника было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Ранее Телепнев уже был осужден за драку с Dj Smash, которую он устроил из-за отказа артиста сфотографироваться с ним.