Пермячка пытается отсудить кошачий паспорт

Пермячка пыталась отсудить у заводчика ветеринарный паспорт и другие документы кошки, которую она купила. Суд ей в этом отказал. Подробности истории рассказали в пресс-службе Мотовилихинского районного суда Перми.
«Гражданка купила у заводчика кошку породы Русская голубая (Russia Blue), выплатив всю оговоренную договором купли-продажи племенного животного сумму. Через некоторое время женщина попросила у продавца родословную на питомца для его участия в выставках и совершения вязки. Однако заводчик передавать родословную отказался», — указано в пресс-релизе.
Для разрешения спора хозяйка кошки обратилась в суд. В ходе судебного заседания выяснилось, что женщина невнимательно прочитала договор перед тем, как приобрести животное. Согласно договору, родословная и ветеринарный паспорт могут быть переданы покупателю только после стерилизации животного. А так как пермячка планировала получить от своего питомца потомство, стерилизацию она не проводила. Суд, учитывая условия договора купли-продажи, отказал истице в удовлетворении иска.
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