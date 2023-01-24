24 января 2023

Пермячка пытается отсудить кошачий паспорт

© Служба новостей «URA.RU»
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Приют животных. Екатеринбург, кошка, кот, питомец, приют животных
Сейчас породистый питомец живет у хозяйки — без документов Фото:

Пермячка пыталась отсудить у заводчика ветеринарный паспорт и другие документы кошки, которую она купила. Суд ей в этом отказал. Подробности истории рассказали в пресс-службе Мотовилихинского районного суда Перми.

«Гражданка купила у заводчика кошку породы Русская голубая (Russia Blue), выплатив всю оговоренную договором купли-продажи племенного животного сумму. Через некоторое время женщина попросила у продавца родословную на питомца для его участия в выставках и совершения вязки. Однако заводчик передавать родословную отказался», — указано в пресс-релизе.

Для разрешения спора хозяйка кошки обратилась в суд. В ходе судебного заседания выяснилось, что женщина невнимательно прочитала договор перед тем, как приобрести животное. Согласно договору, родословная и ветеринарный паспорт могут быть переданы покупателю только после стерилизации животного. А так как пермячка планировала получить от своего питомца потомство, стерилизацию она не проводила. Суд, учитывая условия договора купли-продажи, отказал истице в удовлетворении иска.

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Пермячка пыталась отсудить у заводчика ветеринарный паспорт и другие документы кошки, которую она купила. Суд ей в этом отказал. Подробности истории рассказали в пресс-службе Мотовилихинского районного суда Перми. «Гражданка купила у заводчика кошку породы Русская голубая (Russia Blue), выплатив всю оговоренную договором купли-продажи племенного животного сумму. Через некоторое время женщина попросила у продавца родословную на питомца для его участия в выставках и совершения вязки. Однако заводчик передавать родословную отказался», — указано в пресс-релизе. Для разрешения спора хозяйка кошки обратилась в суд. В ходе судебного заседания выяснилось, что женщина невнимательно прочитала договор перед тем, как приобрести животное. Согласно договору, родословная и ветеринарный паспорт могут быть переданы покупателю только после стерилизации животного. А так как пермячка планировала получить от своего питомца потомство, стерилизацию она не проводила. Суд, учитывая условия договора купли-продажи, отказал истице в удовлетворении иска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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