Житель ЯНАО, переехавший в Испанию, признался, что скучает по ямальским деликатесам

Ямалец Сергей, который прожил 31 год в Новом Уренгое (ЯНАО) и переехал жить в Испанию, рассказал, что больше всего за границей скучает по местным деликатесам. В разговоре с корреспондентом URA.RU он признался, что самое вкусное для него — северная рыба.
«В Малагу я переехал пару лет назад. Я бы не сказал, что здесь мне не нравится еда. Местная кухня очень колоритная, но дом пока забыть не могу. Больше всего мне хотелось бы полакомиться северной рыбой. Не отказался бы и от жареной картошки с ямальскими грибами», — рассказывает Сергей.
Собеседник агентства работал в нефтяной компании инженером. Переехать в Испанию решил после того, как посетил страну в отпуске. Сергей отметил, что испанцы веселые и темпераментные люди. «Мне нравится в местных жителях, что они очень гостеприимные и компанейские. Для меня здесь самое вкусное — вино. Такого вы не попробуете нигде», — подчеркнул он.
Сергей уволился с работы и продал всю недвижимость, когда решил переехать. На данный момент ведет бизнес на территории России удаленно. За два года ямалец ни разу не возвращался в родной город. «Пока не планирую приехать. Но от посылки с местными деликатесами не отказался бы», — резюмировал собеседник агентства.
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Ямалец Сергей, который прожил 31 год в Новом Уренгое (ЯНАО) и переехал жить в Испанию, рассказал, что больше всего за границей скучает по местным деликатесам. В разговоре с корреспондентом URA.RU он признался, что самое вкусное для него — северная рыба. «В Малагу я переехал пару лет назад. Я бы не сказал, что здесь мне не нравится еда. Местная кухня очень колоритная, но дом пока забыть не могу. Больше всего мне хотелось бы полакомиться северной рыбой. Не отказался бы и от жареной картошки с ямальскими грибами», — рассказывает Сергей. Собеседник агентства работал в нефтяной компании инженером. Переехать в Испанию решил после того, как посетил страну в отпуске. Сергей отметил, что испанцы веселые и темпераментные люди. «Мне нравится в местных жителях, что они очень гостеприимные и компанейские. Для меня здесь самое вкусное — вино. Такого вы не попробуете нигде», — подчеркнул он. Сергей уволился с работы и продал всю недвижимость, когда решил переехать. На данный момент ведет бизнес на территории России удаленно. За два года ямалец ни разу не возвращался в родной город. «Пока не планирую приехать. Но от посылки с местными деликатесами не отказался бы», — резюмировал собеседник агентства. Ранее художница из Нового Уренгоя рассказала, как испытывала трудности с иностранным языком, переехав в Мексику. Семья из ЯНАО также продала недвижимость и уехала жить в курортный город.