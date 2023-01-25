Пермяки могут обменяться ненужными вещами на специальной ярмарке

25 января 2023 в 17:36 Размер текста - 17 +

Вещи на ярмарку нужно приносить в чистом виде Фото: Размик Закарян © URA.RU В Перми 30 и 31 января пройдет бесплатная ярмарка, на которой все желающие смогут отдать свои лишние вещи и выбрать себе нужные вещи. Администрация Свердловского района рассказала о времени и месте ее проведения на официальном сайте. «В общественном центре „Чкаловский“ будет проходить ярмарка-обмен вещей. Каждый желающий сможет принести ненужную ему вещь (в чистом виде) и выбрать себе взамен другую. Ярмарка будет проходить по адресу ул. Клары Цеткин, 21а», — информирует сайт. Мероприятие пройдет в течение двух дней: 30 января с 12 часов и 31 января с 9 утра до 17 часов. По мнению администрации, это поможет не только бесплатно обрести желаемые вещи, но и получить приятные эмоции от возможности подарить людям что-то нужное и хорошее. В декабре URA.RU рассказывало об открытии блошиного рынка с винтажными вещами в Перми. Мероприятие проходило в Центре городской культуры.

В Перми 30 и 31 января пройдет бесплатная ярмарка, на которой все желающие смогут отдать свои лишние вещи и выбрать себе нужные вещи. Администрация Свердловского района рассказала о времени и месте ее проведения на официальном сайте. «В общественном центре „Чкаловский“ будет проходить ярмарка-обмен вещей. Каждый желающий сможет принести ненужную ему вещь (в чистом виде) и выбрать себе взамен другую. Ярмарка будет проходить по адресу ул. Клары Цеткин, 21а», — информирует сайт. Мероприятие пройдет в течение двух дней: 30 января с 12 часов и 31 января с 9 утра до 17 часов. По мнению администрации, это поможет не только бесплатно обрести желаемые вещи, но и получить приятные эмоции от возможности подарить людям что-то нужное и хорошее. В декабре URA.RU рассказывало об открытии блошиного рынка с винтажными вещами в Перми. Мероприятие проходило в Центре городской культуры.