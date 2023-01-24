Суд над сургутянкой Рая Мамедова, оскорбившей русских, перенесли

Суд не смог найти подтверждений нарушения меры пресечения
Заседание суда над жительницей Сургута (ХМАО) Рая Мамедова, публично оскорбившей русских, перенесено на 30 января. Об этом сообщает корреспондент URA.RU c места событий.
«Пока не смогли найти подтверждения нарушения меры пресечения. Суд ждет важного свидетеля, который может доказать или опровергнуть это», — уточняет корреспондент URA.RU.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте (ХМАО) подсудимая по уголовному делу о разжигании межнациональной розни Раиса Мамедова обвинила окружную прокуратуру в коррупции. Одно из условий меры пресечения, которое было выбрано судом, — это запрет на использования телефона и интернет-связи.
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