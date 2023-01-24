24 января 2023

Суд над сургутянкой Рая Мамедова, оскорбившей русских, перенесли

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд не смог найти подтверждений нарушения меры пресечения Фото:

Заседание суда над жительницей Сургута (ХМАО) Рая Мамедова, публично оскорбившей русских, перенесено на 30 января. Об этом сообщает корреспондент URA.RU c места событий.

«Пока не смогли найти подтверждения нарушения меры пресечения. Суд ждет важного свидетеля, который может доказать или опровергнуть это», — уточняет корреспондент URA.RU.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте (ХМАО) подсудимая по уголовному делу о разжигании межнациональной розни Раиса Мамедова обвинила окружную прокуратуру в коррупции. Одно из условий меры пресечения, которое было выбрано судом, — это запрет на использования телефона и интернет-связи.

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Заседание суда над жительницей Сургута (ХМАО) Рая Мамедова, публично оскорбившей русских, перенесено на 30 января. Об этом сообщает корреспондент URA.RU c места событий. «Пока не смогли найти подтверждения нарушения меры пресечения. Суд ждет важного свидетеля, который может доказать или опровергнуть это», — уточняет корреспондент URA.RU. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте (ХМАО) подсудимая по уголовному делу о разжигании межнациональной розни Раиса Мамедова обвинила окружную прокуратуру в коррупции. Одно из условий меры пресечения, которое было выбрано судом, — это запрет на использования телефона и интернет-связи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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