Пропавшая в Бурятии девочка рассказала, как добралась до Челябинска. Видео

Пропавшая в Бурятии девочка пообщалась со следователем о своем исчезновении
© Служба новостей «URA.RU»
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РПЦ. Москва, следственный комитет, ск, шеврон следственного комитета
Девочка рассказала следователю, что добралась до Челябинска на попутной фуре

Девочка, которая 17 января пропала в Бурятии и через неделю нашлась в Челябинске, рассказала следователям, как преодолела такое расстояние. Подросток сообщила следователю, что смогла проехать половину страны на попутке.

«Передвигалась на фуре с одним дальнобойщиком. Никаких противоправных действий оказано не было», — говорит девочка на видео, опубликованном пресс-службой СК РФ.

Девочку нашли в челябинской гостинице 24 января. Неделю назад она по неизвестным причинам ушла из дома в селе Сотниково и не вернулась. Сейчас она находится в центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП). Командированные сотрудники полиции отвезут ее к родным.

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Девочка, которая 17 января пропала в Бурятии и через неделю нашлась в Челябинске, рассказала следователям, как преодолела такое расстояние. Подросток сообщила следователю, что смогла проехать половину страны на попутке. «Передвигалась на фуре с одним дальнобойщиком. Никаких противоправных действий оказано не было», — говорит девочка на видео, опубликованном пресс-службой СК РФ. Девочку нашли в челябинской гостинице 24 января. Неделю назад она по неизвестным причинам ушла из дома в селе Сотниково и не вернулась. Сейчас она находится в центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП). Командированные сотрудники полиции отвезут ее к родным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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