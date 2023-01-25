Пропавшая в Бурятии девочка рассказала, как добралась до Челябинска. Видео

Пропавшая в Бурятии девочка пообщалась со следователем о своем исчезновении

Девочка рассказала следователю, что добралась до Челябинска на попутной фуре Алексей_Гайнов © URA.RU

Девочка, которая 17 января пропала в Бурятии и через неделю нашлась в Челябинске, рассказала следователям, как преодолела такое расстояние. Подросток сообщила следователю, что смогла проехать половину страны на попутке.

«Передвигалась на фуре с одним дальнобойщиком. Никаких противоправных действий оказано не было», — говорит девочка на видео, опубликованном пресс-службой СК РФ.

Девочку нашли в челябинской гостинице 24 января. Неделю назад она по неизвестным причинам ушла из дома в селе Сотниково и не вернулась. Сейчас она находится в центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП). Командированные сотрудники полиции отвезут ее к родным.