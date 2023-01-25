В Перми городские автобусы отстают от графика на полчаса

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Вечерний город. Пермь, автобус, пассажирский транспорт
За приближением автобуса к нужной остановке лучше следить по онлайн-карте Фото:

Вечером 25 января общественный транспорт Перми выбился из графика. Из-за пробок автобусы опаздывают от расписания на 20—30 минут, сообщили в департаменте транспорта.

«Пробки. Отставание маршрутов 20-30 минут», — говорится в telegram-канале ведомства.

Пассажирам советуют следить за движением автобусов по онлайн-карте. Согласно сервису «Яндекса», пробки в центре Перми достигают семи баллов.

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Вечером 25 января общественный транспорт Перми выбился из графика. Из-за пробок автобусы опаздывают от расписания на 20—30 минут, сообщили в департаменте транспорта. «Пробки. Отставание маршрутов 20-30 минут», — говорится в telegram-канале ведомства. Пассажирам советуют следить за движением автобусов по онлайн-карте. Согласно сервису «Яндекса», пробки в центре Перми достигают семи баллов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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