В Перми городские автобусы отстают от графика на полчаса

25 января 2023 в 18:43 Размер текста - 17 +

За приближением автобуса к нужной остановке лучше следить по онлайн-карте Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Вечером 25 января общественный транспорт Перми выбился из графика. Из-за пробок автобусы опаздывают от расписания на 20—30 минут, сообщили в департаменте транспорта. «Пробки. Отставание маршрутов 20-30 минут», — говорится в telegram-канале ведомства. Пассажирам советуют следить за движением автобусов по онлайн-карте. Согласно сервису «Яндекса», пробки в центре Перми достигают семи баллов.

Вечером 25 января общественный транспорт Перми выбился из графика. Из-за пробок автобусы опаздывают от расписания на 20—30 минут, сообщили в департаменте транспорта. «Пробки. Отставание маршрутов 20-30 минут», — говорится в telegram-канале ведомства. Пассажирам советуют следить за движением автобусов по онлайн-карте. Согласно сервису «Яндекса», пробки в центре Перми достигают семи баллов.