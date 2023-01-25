В Перми городские автобусы отстают от графика на полчаса

За приближением автобуса к нужной остановке лучше следить по онлайн-карте
Вечером 25 января общественный транспорт Перми выбился из графика. Из-за пробок автобусы опаздывают от расписания на 20—30 минут, сообщили в департаменте транспорта.
«Пробки. Отставание маршрутов 20-30 минут», — говорится в telegram-канале ведомства.
Пассажирам советуют следить за движением автобусов по онлайн-карте. Согласно сервису «Яндекса», пробки в центре Перми достигают семи баллов.
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