Руководителю крупнейшего вуза Челябинской области устроят экзамен в Москве

Аттестация Александра Вагнера состоится в феврале Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

И.о. ректора Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) Александр Вагнер 13—17 февраля пройдет аттестацию в федеральном Министерстве образования. Как следует из приказа ведомства, по итогам будет принято решение о назначении без приставки временно исполняющего обязанности руководителя вуза.

«Утвердить график проведения аттестации кандидатов на должность руководителей образовательных организаций высшего образования. Обеспечить предоставление аттестационной справки о кандидатах», — отмечается в тексте приказа.

К исполнению обязанностей руководителя Вагнер приступил летом 2022 года. На внеочередном заседании Ученого совета вуза принял участие губернатор региона Алексей Текслер. Отметив заслуги ушедшего ректора Александра Шестакова, глава области обозначил стоящие задачи, одной из которых является строительство межвузовского кампуса.

В Челябинск Вагнер прибыл, имея за плечами значительный опыт администрирования. Он выпускник Томского политехнического университета, где трудился на разных должностях. В 2020 году был назначен проректором Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Является кандидатом физико-математических наук.