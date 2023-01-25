Американский инвестор сравнил Екатеринбург с Денвером

Гражданин США, проживающий в Екатеринбурге, сравнил уральскую столицу с Денвером Фото: Размик Закарян © URA.RU

Инвестор из США сравнил уральскую столицу с крупнейшим городом в штате Колорадо — Денвером. Своим мнением с корреспондентом URA.RU поделился уроженец Майами Алекс Гупта.

«Очень интересный вопрос. Я бы не стал сравнивать Екатеринбург с городами на западе или востоке США. Я бы сказал, что Денвер похож на Екатеринбург. Денвер — крупнейший город и столица штата Колорадо. Он знаменит своим удачным расположением у подножья гор и является популярным туристическим направлением. Наверно, поэтому Екатеринбург напоминает мне Денвер», — отметил Гупта.

Ранее URA.RU писало, что гражданин США Алекс Гупта уехал из Майами из-за чрезмерной трангендерной пропаганды. Мужчина отметил, что не разделяет ценности, которые транслируют трансгендерные сообщества. Именно поэтому он решил покинуть США. Вот уже больше трех лет он проживает в уральской столице. За время пребывания в РФ он успел посетить 14 городов.