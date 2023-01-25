В США заявили об отчаянии Байдена после решения Путина по СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаг ЛГБТ на посольстве Соединенных Штатов Америки. Москва, американский флаг, флаг сша, американское посольство, посольство сша
В США отметили, что им не удалось изолировать Москву Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Соединенные Штаты оказалась в отчаянии из-за того, что президент РФ Владимир Путин решил начать специальную военную операцию на Украине, чтобы защитить интересы России. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Мы многое делаем из-за отчаяния. В тот момент, когда руководство США решило спровоцировать войну против России, она ответила „с нас хватит, мы положим этому конец“, так как русские увидели, что перед ними огромная украинская армия, готовящаяся к нападению», — заявил Дуглас Макгрегор в своем YouTube-канале.

Полковник отметил, что США не удалось изолировать Москву в экономическом плане и лишить ее ресурсов из-за своевременных и грамотных действий российского президента. «Они стали укреплять свои позиции на юге и заманивать ВСУ. У России это получилось, что привело к огромным потерям украинских силовиков», — сказал Макгрегор.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что ВСУ готовятся к наступлению. Также официальный представитель администрации США сообщал, что Запад намерен помочь Украине взять Крым. Специальная военная операция проводится с 24 февраля 2024 года. По словам президента РФ Владимира Путина, она направлена на защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Будьте в курсе всех событий в России и не только - подпишитесь на нашу ежедневную рассылку и получайте свежие новости первыми!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Соединенные Штаты оказалась в отчаянии из-за того, что президент РФ Владимир Путин решил начать специальную военную операцию на Украине, чтобы защитить интересы России. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «Мы многое делаем из-за отчаяния. В тот момент, когда руководство США решило спровоцировать войну против России, она ответила „с нас хватит, мы положим этому конец“, так как русские увидели, что перед ними огромная украинская армия, готовящаяся к нападению», — заявил Дуглас Макгрегор в своем YouTube-канале. Полковник отметил, что США не удалось изолировать Москву в экономическом плане и лишить ее ресурсов из-за своевременных и грамотных действий российского президента. «Они стали укреплять свои позиции на юге и заманивать ВСУ. У России это получилось, что привело к огромным потерям украинских силовиков», — сказал Макгрегор. Ранее президент США Джо Байден заявил, что ВСУ готовятся к наступлению. Также официальный представитель администрации США сообщал, что Запад намерен помочь Украине взять Крым. Специальная военная операция проводится с 24 февраля 2024 года. По словам президента РФ Владимира Путина, она направлена на защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...