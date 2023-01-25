Соединенные Штаты оказалась в отчаянии из-за того, что президент РФ Владимир Путин решил начать специальную военную операцию на Украине, чтобы защитить интересы России. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«Мы многое делаем из-за отчаяния. В тот момент, когда руководство США решило спровоцировать войну против России, она ответила „с нас хватит, мы положим этому конец“, так как русские увидели, что перед ними огромная украинская армия, готовящаяся к нападению», — заявил Дуглас Макгрегор в своем YouTube-канале.
Полковник отметил, что США не удалось изолировать Москву в экономическом плане и лишить ее ресурсов из-за своевременных и грамотных действий российского президента. «Они стали укреплять свои позиции на юге и заманивать ВСУ. У России это получилось, что привело к огромным потерям украинских силовиков», — сказал Макгрегор.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что ВСУ готовятся к наступлению. Также официальный представитель администрации США сообщал, что Запад намерен помочь Украине взять Крым. Специальная военная операция проводится с 24 февраля 2024 года. По словам президента РФ Владимира Путина, она направлена на защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.
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Соединенные Штаты оказалась в отчаянии из-за того, что президент РФ Владимир Путин решил начать специальную военную операцию на Украине, чтобы защитить интересы России. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «Мы многое делаем из-за отчаяния. В тот момент, когда руководство США решило спровоцировать войну против России, она ответила „с нас хватит, мы положим этому конец“, так как русские увидели, что перед ними огромная украинская армия, готовящаяся к нападению», — заявил Дуглас Макгрегор в своем YouTube-канале. Полковник отметил, что США не удалось изолировать Москву в экономическом плане и лишить ее ресурсов из-за своевременных и грамотных действий российского президента. «Они стали укреплять свои позиции на юге и заманивать ВСУ. У России это получилось, что привело к огромным потерям украинских силовиков», — сказал Макгрегор. Ранее президент США Джо Байден заявил, что ВСУ готовятся к наступлению. Также официальный представитель администрации США сообщал, что Запад намерен помочь Украине взять Крым. Специальная военная операция проводится с 24 февраля 2024 года. По словам президента РФ Владимира Путина, она направлена на защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.