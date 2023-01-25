Чиновники из ХМАО требуют от Генпрокуратуры оплатить гостиницу с джакузи во время командировок

26 января 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Администрация Сургутского района потребует от прокуратуры оплатить гостиничные номера с джакузи Фото: Размик Закарян © URA.RU Администрация Сургутского района потребует у Генеральной прокуратуры РФ возместить расходы на издержки, понесенные в ходе судебного разбирательства с районной прокуратурой. Среди прочего, это компенсация расходов на проживание в Челябинске юристов мэрии в гостиничных номерах с джакузи. Информацию о судебном иске к Генпрокуратуре URA.RU подтвердили в администрации Сургутского района. Начальник управления общественных связей администрации района Дмитрий Аверкин уточнил, что участие юристов администрации в Седьмом кассационном суде было обусловлено предъявлением прокуратурой Сургутского района требований о взыскании более 70 млн рублей в связи якобы нанесенным ущербом земельному участку лесного фонда и водному объекту. «Прокуратура района проиграла суды. Суд поддержал позицию администрации района. В связи с этим, администрация района подала иск к Генеральной прокуратуре о возмещении понесенных судебных расходов, общий размер которых составил более 1 млн рублей», — сообщил Аверкин. При этом в районной администрации добавили, что предельная стоимость номеров для проживания чиновников соответствовала установленным для них лимитов во время командировок. А предметы роскоши в их гостиничных номерах отсутствовали. Источник URA.RU в политическом истеблишменте муниципалитета заявил, что районная прокуратура оспаривает это решение суда. «Во-первых, судебные издержки в таком случае должны предъявляться Минфину, а не Генеральной прокуратуре. Решения суда, которое бы устоялось во всех инстанциях, еще нет. При этом было много других судебных споров, на которые юристы районной администрации ездили в командировки в Челябинск, жили в тех же гостиничных номерах. Но по ним суды мэрией проиграны. Кто в этих случаях будет возмещать потери районного бюджета?», — задается вопросом инсайдер. В генеральную прокуратуру РФ был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что чиновники администрации Сургутского района во время командировок на заседания Седьмого кассационного суда в Челябинск снимали гостиничные номера с джакузи. Сотрудники юридического отдела жили в отеле «Маркштадт» в номерах по 5900 рублей за ночь. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Администрация Сургутского района потребует у Генеральной прокуратуры РФ возместить расходы на издержки, понесенные в ходе судебного разбирательства с районной прокуратурой. Среди прочего, это компенсация расходов на проживание в Челябинске юристов мэрии в гостиничных номерах с джакузи. Информацию о судебном иске к Генпрокуратуре URA.RU подтвердили в администрации Сургутского района. Начальник управления общественных связей администрации района Дмитрий Аверкин уточнил, что участие юристов администрации в Седьмом кассационном суде было обусловлено предъявлением прокуратурой Сургутского района требований о взыскании более 70 млн рублей в связи якобы нанесенным ущербом земельному участку лесного фонда и водному объекту. «Прокуратура района проиграла суды. Суд поддержал позицию администрации района. В связи с этим, администрация района подала иск к Генеральной прокуратуре о возмещении понесенных судебных расходов, общий размер которых составил более 1 млн рублей», — сообщил Аверкин. При этом в районной администрации добавили, что предельная стоимость номеров для проживания чиновников соответствовала установленным для них лимитов во время командировок. А предметы роскоши в их гостиничных номерах отсутствовали. Источник URA.RU в политическом истеблишменте муниципалитета заявил, что районная прокуратура оспаривает это решение суда. «Во-первых, судебные издержки в таком случае должны предъявляться Минфину, а не Генеральной прокуратуре. Решения суда, которое бы устоялось во всех инстанциях, еще нет. При этом было много других судебных споров, на которые юристы районной администрации ездили в командировки в Челябинск, жили в тех же гостиничных номерах. Но по ним суды мэрией проиграны. Кто в этих случаях будет возмещать потери районного бюджета?», — задается вопросом инсайдер. В генеральную прокуратуру РФ был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что чиновники администрации Сургутского района во время командировок на заседания Седьмого кассационного суда в Челябинск снимали гостиничные номера с джакузи. Сотрудники юридического отдела жили в отеле «Маркштадт» в номерах по 5900 рублей за ночь.