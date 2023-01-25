В Перми разрушена скульптура, которая победила в международном конкурсе. Фото

26 января 2023 в 11:42 Размер текста - 17 +

Скульптура победила в конкурсе «Зимний вернисаж» Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми была разрушена ледяная скульптура «300 П» победителей международного конкурса «Зимний вернисаж». Хрупкая конструкция рухнула из-за потепления и сильного ветра, сообщает городская мэрия в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «К нашему большому сожалению, из-за потепления и сильного ветра ледовая скульптура победителей Кубка „Зимний вернисаж“ „300 П“ разрушилась и не подлежит восстановлению», — говорится в группе. Ледяную фигуру демонтируют. Самую хрупкую и одну из самых сложных ледяных фигур на эспланаде создали рязанские художники Владимир и Юрий Мистрюковы. За скульптуру братья получили первое место в конкурсе «Зимний вернисаж». Ранее URA.RU опубликовало фоторепортаж о создании скульптур из льда на городской эспланаде.

В Перми была разрушена ледяная скульптура «300 П» победителей международного конкурса «Зимний вернисаж». Хрупкая конструкция рухнула из-за потепления и сильного ветра, сообщает городская мэрия в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «К нашему большому сожалению, из-за потепления и сильного ветра ледовая скульптура победителей Кубка „Зимний вернисаж“ „300 П“ разрушилась и не подлежит восстановлению», — говорится в группе. Ледяную фигуру демонтируют. Самую хрупкую и одну из самых сложных ледяных фигур на эспланаде создали рязанские художники Владимир и Юрий Мистрюковы. За скульптуру братья получили первое место в конкурсе «Зимний вернисаж». Ранее URA.RU опубликовало фоторепортаж о создании скульптур из льда на городской эспланаде.