25 января 2023

В Перми разрушена скульптура, которая победила в международном конкурсе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Кубок России по снежной и ледовой скульптуре Турнир Чемпионов
Скульптура победила в конкурсе «Зимний вернисаж» Фото:

В Перми была разрушена ледяная скульптура «300 П» победителей международного конкурса «Зимний вернисаж». Хрупкая конструкция рухнула из-за потепления и сильного ветра, сообщает городская мэрия в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«К нашему большому сожалению, из-за потепления и сильного ветра ледовая скульптура победителей Кубка „Зимний вернисаж“ „300 П“ разрушилась и не подлежит восстановлению», — говорится в группе. Ледяную фигуру демонтируют.

Самую хрупкую и одну из самых сложных ледяных фигур на эспланаде создали рязанские художники Владимир и Юрий Мистрюковы. За скульптуру братья получили первое место в конкурсе «Зимний вернисаж». Ранее URA.RU опубликовало фоторепортаж о создании скульптур из льда на городской эспланаде.

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В Перми была разрушена ледяная скульптура «300 П» победителей международного конкурса «Зимний вернисаж». Хрупкая конструкция рухнула из-за потепления и сильного ветра, сообщает городская мэрия в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «К нашему большому сожалению, из-за потепления и сильного ветра ледовая скульптура победителей Кубка „Зимний вернисаж“ „300 П“ разрушилась и не подлежит восстановлению», — говорится в группе. Ледяную фигуру демонтируют. Самую хрупкую и одну из самых сложных ледяных фигур на эспланаде создали рязанские художники Владимир и Юрий Мистрюковы. За скульптуру братья получили первое место в конкурсе «Зимний вернисаж». Ранее URA.RU опубликовало фоторепортаж о создании скульптур из льда на городской эспланаде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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