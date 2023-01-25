Агрессивный пермяк отверткой выбил зубы соседу по гаражам

26 января 2023 в 11:33 Размер текста - 17 +

Помешавшая владельцу кроссовера машина соседа по гаражам привела к конфликту Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Соликамске (Пермский край) в результате конфликта, произошедшего в марте 2022 года между двумя владельцами авто, один из них лишился зубов. Пострадавший, находясь за рулем кроссовера, пытался выехать из гаража на проезжую часть, однако путь ему преградил автомобиль соседа по гаражам. Водитель попросил отогнать машину на несколько метров, чтобы совершить маневр. В ответ на это владелец авто набросился на него с кулаками, говорится в telegram-канале ГУ МВД по Прикамью. «Вместо помощи мужчина получил сильный удар в лицо и от неожиданности упал на снег. Почувствовав резкую боль, потерпевший понял, что у него выбиты два зуба. На этом выяснение отношений не закончилось, злоумышленник продолжил избивать оппонента. Во время драки мужчина заметил, что из рук обидчика выпала ручка от отвертки. Именно этим предметом злоумышленник бил водителя кроссовера», — говорится в telegram-канале краевого главка. В конфликт вмешался случайный прохожий, который в это время находился поблизости от места драки. Он остановил агрессивного водителя и вызвал к месту случившегося бригаду медиков. В травмпункте пострадавшему наложили несколько швов. Ему был причинен легкий вред здоровью, установили врачи. 34-летнему нападавшему соликамцу предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение легкого среда здоровью» (п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Соликамске (Пермский край) в результате конфликта, произошедшего в марте 2022 года между двумя владельцами авто, один из них лишился зубов. Пострадавший, находясь за рулем кроссовера, пытался выехать из гаража на проезжую часть, однако путь ему преградил автомобиль соседа по гаражам. Водитель попросил отогнать машину на несколько метров, чтобы совершить маневр. В ответ на это владелец авто набросился на него с кулаками, говорится в telegram-канале ГУ МВД по Прикамью. «Вместо помощи мужчина получил сильный удар в лицо и от неожиданности упал на снег. Почувствовав резкую боль, потерпевший понял, что у него выбиты два зуба. На этом выяснение отношений не закончилось, злоумышленник продолжил избивать оппонента. Во время драки мужчина заметил, что из рук обидчика выпала ручка от отвертки. Именно этим предметом злоумышленник бил водителя кроссовера», — говорится в telegram-канале краевого главка. В конфликт вмешался случайный прохожий, который в это время находился поблизости от места драки. Он остановил агрессивного водителя и вызвал к месту случившегося бригаду медиков. В травмпункте пострадавшему наложили несколько швов. Ему был причинен легкий вред здоровью, установили врачи. 34-летнему нападавшему соликамцу предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение легкого среда здоровью» (п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ).