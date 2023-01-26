В курганском суде допросили свидетеля, знавшего бывшего хранителя тюремного общака

В Кургане на суде свидетель вспомнил про бывшего держателя тюремного общака Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганском областном суде на заседании по делу Евгения Петрова, которого обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии, допросили жителя Кургана, ранее знакомого с бывшим хранителем тюремного общака Валерием Лангилавой. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, присутствовавший на заседании.

«В ходе дачи показаний следователю пояснили, что вам был известен Лангилава Валерий, который был держателем общака. В этой части вы подтверждаете показания?» — задал вопрос прокурор свидетелю. Мужчина с долей сомнения ответил, что возможно знал, хотя настоящая фамилия хранителя ему была якобы неизвестна.

Он пояснил, что привозил Лангилаве просроченные сигареты. «У меня была возможность, я брал два-три блока подешевле, но привозил не для общака, а потому что Валера просил», — сообщил свидетель.

Тюремным общаком называют фонд помощи осужденным, куда граждане добровольно или по принуждению криминальных структур сдают деньги или товары и ценности. Согласно зачитанным прокуратурой показаниям, ранее за такой фонд в Курганской области отвечал Лангилава, а теперь доставкой помощи в колонии занимается некий Илья. Следствие считает, что контроль за общаком мог осуществлять Петров. Свидетель не смог подтвердить эти данные в ходе суда.

Суд над Петровым начался в октябре прошлого года. 51-летнего курганца обвиняют в том, что он занимал высшее положение в курганских криминальных кругах, а также в вымогательстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в курганской колонии зеки возмутились качеством казахстанских сигарет, которые были куплены у местного предпринимателя. Осужденные получили некачественную партию сигарет и просили вернуть деньги их родственникам.