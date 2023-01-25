В ХМАО женщина оскорбляла ребенка и угрожала его утопить. Видео

26 января 2023 в 13:42 Размер текста - 17 +

Крики услышали соседи и сняли видео в подъезде Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Жительница Излучинска ругалась на ребенка матом и угрожала его утопить. Крики были слышны в подъезде, соседи записали их на видео и выложили в сообщество «Излучинск [НТ]». «Утро в Излучинске прекрасно. Просыпаешься в 6:42 и слышишь эти крики. И такое уже не первый раз, то по вечерам, то по утрам, а бывало и в середине дня. Но это уже слишком. Как я понял из ситуации, родная мать ребенка (он еще учится) позволяет себе повышать тон голоса на него, оскорбляя того самыми разнообразными словами и матами и угрожая утопить. Я собираюсь что-то с этим сделать», — сообщил автор видео. Администраторы сообщества попросили автора связаться с ними, чтобы уточнить адрес и другие подробности. Журналисты URA.RU направили ссылку на пост в УМВД округа, дать комментарий пообещали позже. В пресс-службе администрации Нижневартовского района заявили, что разбираются в ситуации.

Жительница Излучинска ругалась на ребенка матом и угрожала его утопить. Крики были слышны в подъезде, соседи записали их на видео и выложили в сообщество «Излучинск [НТ]». «Утро в Излучинске прекрасно. Просыпаешься в 6:42 и слышишь эти крики. И такое уже не первый раз, то по вечерам, то по утрам, а бывало и в середине дня. Но это уже слишком. Как я понял из ситуации, родная мать ребенка (он еще учится) позволяет себе повышать тон голоса на него, оскорбляя того самыми разнообразными словами и матами и угрожая утопить. Я собираюсь что-то с этим сделать», — сообщил автор видео. Администраторы сообщества попросили автора связаться с ними, чтобы уточнить адрес и другие подробности. Журналисты URA.RU направили ссылку на пост в УМВД округа, дать комментарий пообещали позже. В пресс-службе администрации Нижневартовского района заявили, что разбираются в ситуации.