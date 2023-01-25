Полиция ХМАО проводит проверку после публикации видео с оскорблениями ребенка

26 января 2023 в 14:03 Размер текста - 17 +

Полиция ищет автора видео с оскорблениями ребенка Фото: Денис Моргунов © URA.RU Полиция ХМАО начала проверку обстоятельств по факту публикации видео в сообществе «Излучинск [ТН]», автор которого заявил об угрозах и оскорблениях женщины в адрес ребенка. В пресс-службе ведомства журналисту URA.RU сообщили, что полицейские пытаются установить обстоятельства инцидента и личность женщины. «По данному факту заявлений и обращений в органы внутренних дел не поступало. В связи с тем, что на видео имеются признаки правонарушения, информация зарегистрирована в дежурной части, инициирована проверка. В настоящее время полицейские устанавливаю обстоятельства инцидента, а также личность женщины», — прокомментировали в пресс-службе. Источник URA.RU в силовых структурах уточнил, что информация может быть фейком. «Пока вообще непонятно, Излучинск ли это. Информация может быть фейком, в этой группе часто недостоверные сообщения публикуют. Пока все ищут автора поста», — уточнил инсайдер. Ранее URA.RU сообщало о публикации городском сообществе Излучинска видеозаписи, на которой женщина оскорбляет ребенка, кричит на него матом и угрожает утопить. Крики были слышны в подъезде, и их снял на видео сосед женщины, утверждает автор поста.

Полиция ХМАО начала проверку обстоятельств по факту публикации видео в сообществе «Излучинск [ТН]», автор которого заявил об угрозах и оскорблениях женщины в адрес ребенка. В пресс-службе ведомства журналисту URA.RU сообщили, что полицейские пытаются установить обстоятельства инцидента и личность женщины. «По данному факту заявлений и обращений в органы внутренних дел не поступало. В связи с тем, что на видео имеются признаки правонарушения, информация зарегистрирована в дежурной части, инициирована проверка. В настоящее время полицейские устанавливаю обстоятельства инцидента, а также личность женщины», — прокомментировали в пресс-службе. Источник URA.RU в силовых структурах уточнил, что информация может быть фейком. «Пока вообще непонятно, Излучинск ли это. Информация может быть фейком, в этой группе часто недостоверные сообщения публикуют. Пока все ищут автора поста», — уточнил инсайдер. Ранее URA.RU сообщало о публикации городском сообществе Излучинска видеозаписи, на которой женщина оскорбляет ребенка, кричит на него матом и угрожает утопить. Крики были слышны в подъезде, и их снял на видео сосед женщины, утверждает автор поста.