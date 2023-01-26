Свердловская УК посоветовала жильцам стирать одежду только ночью

Управляющая компания села Быньги посоветовала жильцам пользоваться стиральной машиной только ночью

Свердловчане год жалуются на слабый напор воды в доме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители невьянского села Быньги (Свердловская область) из-за слабого напора воды не могут полноценно мыться и стирать одежду. В новогодние праздники управляющая компания посоветовала им пользоваться стиральной машиной только ночью. Об этом корреспонденту агентства рассказали жильцы дома по улице Ленина 25 А.

«Я обращалась в УК „Комфорт-Сервис“ по слабому напору воды, при котором невозможно постирать одежду и принять душ. В ответ мне сказали, что стирать нужно ночью, так как все сидят дома и днем идет большой разбор воды», — сказала Елена (имя изменено прим. URA.RU).

По словам соседки Елены, проблема актуальна уже около года. «Говорят, что коммунальщики боятся до конца поворачивать кран в подвале, во избежание прорыва труб. Хотя бы для мытья посуды напора хватает», — добавила женщина.

Корреспондент URA.RU попытался взять комментарий от управляющей компании «Комфорт-Сервис». На момент публикации ответ на звонок не поступил.

Ранее агентство сообщало, что замерзающим жителям Первоуральска в УК посоветовали утеплить дома самостоятельно. Температура в квартирах собственников стоит ниже нормы.