Свердловская УК посоветовала жильцам стирать одежду только ночью

Управляющая компания села Быньги посоветовала жильцам пользоваться стиральной машиной только ночью
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Квартира ветерана Великой Отечественной Войны Сергея Терехова после приборки и мелкого ремонта. Екатеринбург, стиральная машина indesit
Свердловчане год жалуются на слабый напор воды в доме Фото:

Жители невьянского села Быньги (Свердловская область) из-за слабого напора воды не могут полноценно мыться и стирать одежду. В новогодние праздники управляющая компания посоветовала им пользоваться стиральной машиной только ночью. Об этом корреспонденту агентства рассказали жильцы дома по улице Ленина 25 А.

«Я обращалась в УК „Комфорт-Сервис“ по слабому напору воды, при котором невозможно постирать одежду и принять душ. В ответ мне сказали, что стирать нужно ночью, так как все сидят дома и днем идет большой разбор воды», — сказала Елена (имя изменено прим. URA.RU).

По словам соседки Елены, проблема актуальна уже около года. «Говорят, что коммунальщики боятся до конца поворачивать кран в подвале, во избежание прорыва труб. Хотя бы для мытья посуды напора хватает», — добавила женщина.

Корреспондент URA.RU попытался взять комментарий от управляющей компании «Комфорт-Сервис». На момент публикации ответ на звонок не поступил.

Ранее агентство сообщало, что замерзающим жителям Первоуральска в УК посоветовали утеплить дома самостоятельно. Температура в квартирах собственников стоит ниже нормы.

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Жители невьянского села Быньги (Свердловская область) из-за слабого напора воды не могут полноценно мыться и стирать одежду. В новогодние праздники управляющая компания посоветовала им пользоваться стиральной машиной только ночью. Об этом корреспонденту агентства рассказали жильцы дома по улице Ленина 25 А. «Я обращалась в УК „Комфорт-Сервис“ по слабому напору воды, при котором невозможно постирать одежду и принять душ. В ответ мне сказали, что стирать нужно ночью, так как все сидят дома и днем идет большой разбор воды», — сказала Елена (имя изменено прим. URA.RU). По словам соседки Елены, проблема актуальна уже около года. «Говорят, что коммунальщики боятся до конца поворачивать кран в подвале, во избежание прорыва труб. Хотя бы для мытья посуды напора хватает», — добавила женщина. Корреспондент URA.RU попытался взять комментарий от управляющей компании «Комфорт-Сервис». На момент публикации ответ на звонок не поступил. Ранее агентство сообщало, что замерзающим жителям Первоуральска в УК посоветовали утеплить дома самостоятельно. Температура в квартирах собственников стоит ниже нормы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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