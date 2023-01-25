Челябинский губернатор оценил перспективы российского автопрома

26 января 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

По мнению Алексея Текслера, амбиции помогут России начать производство современных авто Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер оценил перспективы автопрома России. Как заявил Текслер, амбиции отечественных производителей позволят перейти от сборки к производству полного цикла. «Сейчас китайские машины не хуже любых других. Но когда-то они тоже начинали со сборки. Амбиции есть, я уверен, что у нас легковые автомобили будут очень достойные», — отметил Текслер для telegram-канала «16 негритят». В канале отметили, что по итогам 2022 года китайские заводы стали крупнейшими поставщиками легковых машин в РФ. При этом импорт китайских машин в страну увеличился на 40%. В натуральном выражении в РФ ввезли 117 тысяч автомобилей.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер оценил перспективы автопрома России. Как заявил Текслер, амбиции отечественных производителей позволят перейти от сборки к производству полного цикла. «Сейчас китайские машины не хуже любых других. Но когда-то они тоже начинали со сборки. Амбиции есть, я уверен, что у нас легковые автомобили будут очень достойные», — отметил Текслер для telegram-канала «16 негритят». В канале отметили, что по итогам 2022 года китайские заводы стали крупнейшими поставщиками легковых машин в РФ. При этом импорт китайских машин в страну увеличился на 40%. В натуральном выражении в РФ ввезли 117 тысяч автомобилей.