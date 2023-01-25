25 января 2023

Челябинский губернатор оценил перспективы российского автопрома

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Алексей Текслер на открытии Года педагога и наставника в и в Челябинском механико-технологическом техникуме. Челябинск , текслер алексей
По мнению Алексея Текслера, амбиции помогут России начать производство современных авто Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер оценил перспективы автопрома России. Как заявил Текслер, амбиции отечественных производителей позволят перейти от сборки к производству полного цикла.

«Сейчас китайские машины не хуже любых других. Но когда-то они тоже начинали со сборки. Амбиции есть, я уверен, что у нас легковые автомобили будут очень достойные», — отметил Текслер для telegram-канала «16 негритят».

В канале отметили, что по итогам 2022 года китайские заводы стали крупнейшими поставщиками легковых машин в РФ. При этом импорт китайских машин в страну увеличился на 40%. В натуральном выражении в РФ ввезли 117 тысяч автомобилей.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер оценил перспективы автопрома России. Как заявил Текслер, амбиции отечественных производителей позволят перейти от сборки к производству полного цикла. «Сейчас китайские машины не хуже любых других. Но когда-то они тоже начинали со сборки. Амбиции есть, я уверен, что у нас легковые автомобили будут очень достойные», — отметил Текслер для telegram-канала «16 негритят». В канале отметили, что по итогам 2022 года китайские заводы стали крупнейшими поставщиками легковых машин в РФ. При этом импорт китайских машин в страну увеличился на 40%. В натуральном выражении в РФ ввезли 117 тысяч автомобилей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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