Свердловский солдат собрал «бомбу», чтобы наказать сослуживцев

Солдат решил сообщить о ложном минировании, чтобы проучить подчинных и начальника Вадим Ахметов © URA.RU

Дежурный на КПП в екатеринбургском военном городке №13, поссорившись с сослуживцами, сообщил о заложенном «взрывном устройстве» – бутылкой из-под газировки с надписью «бомба». Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. Солдат получил штраф в 60 тысяч рублей.

«Признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о теракте – прим. URA.RU), на основании которой с применением статьи 64 УК РФ назначить ему наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч», – говорится в решении Екатеринбургского гарнизонного военного суда.

Солдат признался, что, сообщая о теракте, хотел проучить военнослужащих суточного наряда, которые плохо выполняли свою работу. Он приказал подчиненным надеть бронежилеты и позвонил начальнику, сообщив ему о заложенной бомбе.

Когда информация дошла до руководства и группы «антитеррор», солдат понял свою ошибку и впал в панику. Он приказал подчиненным вырвать из тетради дежурного КПП листок, написать на нем слово «бомба», и обмотать этой бумагой бутылку из-под газировки. Такое «взрывное устройство» солдаты положили на велосипедной парковке у пропускного пункта. Когда сотрудник ФСБ стал расспрашивать, как у военного городка появилась такая «бомба», солдат во всем признался.