Губернатор Махонин выделил участок под новое кладбище

В Суксунском округе Пермского края выделили почти два гектара земли для размещения сельского кладбища. Постановление о переводе участка из категории сельскохозяйственного назначения подписал губернатор Дмитрий Махонин.
«Перевести из категории земель сельскохозяйственного назначения участок с кадастровым номером 59:35:1530103:940 площадью 18 173 кв. м. в г. о. Суксунский для размещения объектов похоронного назначения (сельское кладбище)», — говорится в тексте постановления. Документ опубликован на сайте правительства Пермского края.
Ранее URA.RU рассказывало, что власти расширяют кладбище в Добрянке. В Перми, в свою очередь, чиновники увеличили сотрудникам кладбищ зарплаты.
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