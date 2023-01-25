25 января 2023

Губернатор Махонин выделил участок под новое кладбище

© Служба новостей «URA.RU»
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Всероссийский круизный форум. Пермь., махонин дмитрий
Дмитрий Махонин распорядился выделить суксунцам место под кладбище Фото:

В Суксунском округе Пермского края выделили почти два гектара земли для размещения сельского кладбища. Постановление о переводе участка из категории сельскохозяйственного назначения подписал губернатор Дмитрий Махонин.

«Перевести из категории земель сельскохозяйственного назначения участок с кадастровым номером 59:35:1530103:940 площадью 18 173 кв. м. в г. о. Суксунский для размещения объектов похоронного назначения (сельское кладбище)», — говорится в тексте постановления. Документ опубликован на сайте правительства Пермского края.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти расширяют кладбище в Добрянке. В Перми, в свою очередь, чиновники увеличили сотрудникам кладбищ зарплаты.

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В Суксунском округе Пермского края выделили почти два гектара земли для размещения сельского кладбища. Постановление о переводе участка из категории сельскохозяйственного назначения подписал губернатор Дмитрий Махонин. «Перевести из категории земель сельскохозяйственного назначения участок с кадастровым номером 59:35:1530103:940 площадью 18 173 кв. м. в г. о. Суксунский для размещения объектов похоронного назначения (сельское кладбище)», — говорится в тексте постановления. Документ опубликован на сайте правительства Пермского края. Ранее URA.RU рассказывало, что власти расширяют кладбище в Добрянке. В Перми, в свою очередь, чиновники увеличили сотрудникам кладбищ зарплаты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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