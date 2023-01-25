Губернатор Махонин выделил участок под новое кладбище

26 января 2023 в 15:34 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин распорядился выделить суксунцам место под кладбище Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Суксунском округе Пермского края выделили почти два гектара земли для размещения сельского кладбища. Постановление о переводе участка из категории сельскохозяйственного назначения подписал губернатор Дмитрий Махонин. «Перевести из категории земель сельскохозяйственного назначения участок с кадастровым номером 59:35:1530103:940 площадью 18 173 кв. м. в г. о. Суксунский для размещения объектов похоронного назначения (сельское кладбище)», — говорится в тексте постановления. Документ опубликован на сайте правительства Пермского края. Ранее URA.RU рассказывало, что власти расширяют кладбище в Добрянке. В Перми, в свою очередь, чиновники увеличили сотрудникам кладбищ зарплаты.

В Суксунском округе Пермского края выделили почти два гектара земли для размещения сельского кладбища. Постановление о переводе участка из категории сельскохозяйственного назначения подписал губернатор Дмитрий Махонин. «Перевести из категории земель сельскохозяйственного назначения участок с кадастровым номером 59:35:1530103:940 площадью 18 173 кв. м. в г. о. Суксунский для размещения объектов похоронного назначения (сельское кладбище)», — говорится в тексте постановления. Документ опубликован на сайте правительства Пермского края. Ранее URA.RU рассказывало, что власти расширяют кладбище в Добрянке. В Перми, в свою очередь, чиновники увеличили сотрудникам кладбищ зарплаты.